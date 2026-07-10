Tercera RFEF
David Gurillo renova amb l'Escala fins a 2027
El tècnic torroellenc complirà la seva segona temporada com a entrenador anxover i la tercera com a director esportiu
El club disputarà set partits en una pretemporada que començarà contra l'Espanyol al Nou Miramar
L'Escala va confirmar aquest dijous la continuïtat de David Gurillo, un dels grans artífexs de la bona temporada 2025/2026. El tècnic de Torroella ha renovat fins a l'estiu del 2027. Gurillo, de trenta anys, també exerceix com a director esportiu del club anxover des del 2024.
El Futbol Club l'Escala va acabar setè a Tercera RFEF en la primera temporada de David Gurillo a la banqueta. L'equip blau-i-grana va ocupar places de play-off durant bona part del curs, però va perdre posicions en el tram final, condicionat per baixes importants. Els 46 punts aconseguits pels escalencs se situen molt a prop del rècord històric del club a Tercera Federació. La temporada 2026/2027 serà la quarta campanya consecutiva dels anxovers a la categoria.
L'entitat també ha fet públic el calendari de partits de pretemporada. L'Escala disputarà set amistosos entre finals de juliol i finals d'agost. El debut serà contra l'Espanyol al Nou Miramar, el 25 de juliol a les 19.30 hores.
Posteriorment, l'equip jugarà tres partits consecutius més a casa, davant el Badalona, l'1 d'agost a les 19 hores; el Vilassar de Mar, el 8 d'agost a les 19 hores, i la Juventus de Lloret, el 12 d'agost a les 19 hores.
La setmana següent, els escalencs jugaran fora de casa contra el Lloret, el 22 d'agost a les 19 hores, i el Torroella, el 24 d'agost a les 19 hores. L'Escala tancarà la preparació de nou al Nou Miramar, contra el Girona B, el 29 d'agost a les 19 hores.
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