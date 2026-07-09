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Natació

Or i bronze del jonquerenc Sergi Aznar en el Campionat d'Espanya Màster

Participen també en representació del Swimfaster els altempordanesos Lourdes Gonzàlez, Albert Ibiza i Cristina Serraïnat

Part de la representació del Swimfaster en el Campionat d'Espanya.

Part de la representació del Swimfaster en el Campionat d'Espanya. / Swimfaster

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Roger Illa

Roger Illa

Logroño

El Swimfaster Salt va tancar amb onze medalles el Campionat d’Espanya Open Màster d’Estiu, disputat a Logroño entre el 2 i el 5 de juliol. Entre els quasi 1.600 participants hi van assistir cinc nedadors altempordanesos del Swimfaster.

El jonquerenc Sergi Aznar, guanyador de dues medalles, va ser qui va destacar més. Aznar va proclamar-se campió en els 50 metres braça i va endur-se el bronze en els 50 metres papallona. Participava en la categoria d'edat +45.

La vilafantenca Lourdes Gonzàlez va quedar a tocar del podi. Va ser quarta en els 200 metres estils +45 i vuitena en els 50 metres papallona. La representació altempordanesa la van completar Jep Serraïnat, de Figueres, 17è en els 50 metres lliures i 16è en els 100 metres lliures +60; Albert Ibiza, de Llançà, 11è en els 50 metres papallona i 158è en els 50 metres lliures +55, i Cristina Serraïnat, de Figueres, 20a en els 50 metres lliures i 14a en els 50 metres braça +30.

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En el balanç global, el Swimfaster Salt va aconseguir tres ors, quatre plates i quatre bronzes. A més, va acabar 18è en la classificació general, 13è en categoria masculina i 34è en femenina. El club va ser el segon millor equip català classificat i el millor equip gironí del campionat.

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