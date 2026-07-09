Hoquei
El Jonquerenc ascendeix i acompanyarà el Figueres a Segona Catalana
El club fronterer, quart a Tercera Catalana, puja gràcies a una reestructuració de categories
El sènior masculí del Club Patí Jonquerenc puja de categoria i acompanyarà l'Hoquei Figueres a Segona Catalana. L'ascens arriba gràcies a una reestructuració de categories que fa que el Jonquerenc, quart classificat a Tercera Catalana l'última temporada, tingui dret a una promoció inesperada. Aquesta quarta plaça havia deixat els fronterers a tocar del play-off d'ascens.
El club verd-i-blanc va fer pública la notícia en un comunicat en el qual assegura "assumir aquest nou repte amb la màxima il·lusió, responsabilitat i ambició" i admet ser conscient "de l'exigència de la categoria". Els membres de la junta també afirmen estar "convençuts que estarem a l'altura".
L'ascens de l'històric Jonquerenc permetrà recuperar un derbi altempordanès en l'hoquei patins masculí. El Figueres, futur rival dels fronterers a la lliga, ve de ser setè classificat en el grup C de Segona Catalana i aconseguir una còmoda permanència.
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