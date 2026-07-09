Mundial 2026
França blinda els seus carrers davant un França-Marroc d’"alt risc": màxima seguretat i toc de queda per a menors
El record dels aldarulls del 2022 pesa sobre les autoritats franceses, que preparen un desplegament excepcional per a una nit d’"alt risc"
Leticia Fuentes
França s’enfronta al Marroc aquest dijous en els quarts de final del Mundial del 2026. Un partit que, tot i que es jugui a Boston, obliga el país a preparar-se i implementar mesures de seguretat extraordinàries davant un partit que, després de l’experiència d’altres anys, ja està considerat d’alta tensió.
A París, diverses línies de metro es veuran afectades, especialment aquelles que passen pels Camps Elisis i Trocadero, com la línia 1, 2 i 6, ja que és allà on solen reunir-se els aficionats per celebrar. També altres zones quedaran pràcticament aïllades com les pròximes al Museu del Louvre o al jardí de les Tulleries.
"Qualsevol mesura és poca"
Aquestes mesures no són les úniques. La prefectura de policia de París va emetre una ordre de prohibició del transport, la possessió i l’ús de focs artificials des del 7 de juliol fins al 15 de juliol, incloent així el 14 de juliol perquè és el Dia Nacional de França, davant el risc elevat de greus disturbis públics. Aquestes mesures han sigut descrites per la prefectura com a "apropiades, necessàries i proporcionades" per garantir "la seguretat de les persones i els béns".
No obstant, alguns creuen que són exagerades. "És massa la quantitat de diners que inverteixen en seguretat per a partits d’aquest tipus. Diners que podrien destinar a altres coses més necessàries", es queixa Joffrey, un veí del districte 17 quan li pregunten sobre la preparació per al partit.
Ràpidament, la terrassa del bar on es troba Joffrey prenent un espresso es converteix en tot un debat. "Jo crec que qualsevol mesura és poca. Tots sabem el que passa en aquest tipus de celebracions i és una pena. Ja gairebé no es pot sortir a celebrar cap partit de futbol", explica un altre senyor assegut a la taula del costat, que insisteix que el marcador és indiferent "tant si perden com si guanyen hi haurà disturbis".
Els antecedents explica la cautela. El desembre del 2022, França ja es va enfrontar contra el Marroc en semifinals, i la victòria del país gal va degenerar en una nit de disturbis als Camps Elisis, que va deixar més de 150 detencions només a París, malgrat que les autoritats s’havien preparat per a aquella nit desplegant milers d’agents per tota la capital.
Els serveis d’intel·ligència alerten del risc
Una alerta llançada pels serveis d’intel·ligència francesos va advertir aquest dimecres sobre el «risc augmentat de disturbis a l’ordre públic» amb motiu del partit de quarts de final de la Copa del Món.
L’alerta també s’estén als comerciants de les zones més vulnerables. Aquests solen emportar-se la pitjor part; vandalisme, saqueig de comerços, ruptures d’aparadors... Les imatges de violència de carrer lligada al futbol s’han convertit en un habitual, malgrat que la prefectura desplega durant els partits d’alt risc un vast dispositiu policial, com la recent final de la Champions, en la qual es van mobilitzar 22.000 agents a París.
Una vegada més, els Camps Elisis es preparen per a la nit de dijous. Els comerços van tapiar els seus aparadors hores abans del partit i les botigues amb productes d’alt valor seran buidades davant la por que les proteccions no resisteixin i acabin saquejant l’interior, com ja ha passat en anteriors ocasions.
La prefectura a més ja ha emès una ordre que permet als drons policials filmar els carrers durant el partit. Una mesura que ajuda els agents a identificar amb més rapidesa possibles incidents i busca-raons.
Toc de queda per als menors de 16 anys
Fa anys que el perfil d’aquests busca-raons cada vegada més joves preocupa les autoritats. En els últims disturbis, la taxa de menors detinguts era considerable. Per això, les prefectures de llocs com Tolosa o Clermont-Ferrand han decidit implantar un toc de queda nocturn, des de les 22.00 h fins a les 5.00 h, per als menors de 16 anys.
Aquesta mesura es produeix després de diversos episodis de violència urbana relacionats amb competicions esportives. L’alcalde de Tolosa, Jean-Luc Moudenc, va explicar que l’objectiu és "garantir la seguretat dels residents de Tolosa i dels menors".
Els menors d’edat només podran desplaçar-se durant aquelles hores si van acompanyats dels seus pares o tutors legals, o per motius extraordinaris, com una emergència mèdica. Aquest toc de queda no és nou ni excepcional, ja s’ha implementat anteriorment en altres partits.
A l’Alta Garona, les mesures s’enfoquen en el control del consum d’alcohol, prohibint-lo a la via pública a partir de les 18.00 h a excepció de les fan zones habilitades, on els aficionats podran seguir els partits.
Disfrutar sense violència
Malgrat l’ampli dispositiu policial i el temor de possibles disturbis, les autoritats insisteixen que l’objectiu no és impedir que els aficionats disfrutin del futbol, sinó garantir que puguin fer-ho amb tranquil·litat. Per això, les principals ciutats franceses instal·laran a les seves places fan zones perquè els ciutadans puguin disfrutar del partit en un ambient controlat i familiar.
París també convertirà en zona de vianants una gran part dels barris del centre i estendrà l’horari de les terrasses fins a les 2.00 am, i tot per disfrutar d’un Mundial sense violència.
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