Futbol platja
Torna l'emoció del torneig Vila de Roses de futbol platja el pròxim dissabte
Tindrà onze equips dividits entre dos grups
La platja del Salatar de Roses acull, aquest pròxim dissabte 11 de juliol, la vint-i-vuitena edició Torneig de Futbol-Platja Vila de Roses. Se celebrarà entre dos quarts de nou del matí i el vespre, inclosa una fase prèvia amb onze equips dividits entre dos grups i una fase final que arrencarà a partir d'un quart de cinc de la tarda.
En aquesta fase final es jugaran els quarts de final (amb dues rondes de dos partits simultanis que enfrontaran els quatre primers de cada grup); les semifinals, a partir d'un quart de sis, i la final, programada per les sis de la tarda en el camp 1.
L'Ajuntament de Roses i l'organització de Futbol Platja del poble conviden tothom a apropar-se a la Platja del Salatar per animar els equips i gaudir d'aquest esdeveniment, una de les cites esportives clàssiques de l’estiu al municipi.
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