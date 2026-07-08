Els millors escaladors del rànquing europeu, a punt per brillar al GRAVITEO i al Circuit
El Circuit de Barcelona-Catalunya acull del 17 al 19 de juliol el Campionat d'Europa de Búlder de la IFSC Europe, la gran cita continental d'aquesta disciplina.
El GRAVITEO Urban Sports Festival no només convertirà el Circuit de Barcelona-Catalunya en un punt de trobada per a la cultura urbana, l'skate, el roller, l'scooter o la música, sinó que també es transformarà durant tres dies (del 17 al 19 de juliol) en l'escenari d'una de les competicions més importants del calendari internacional d'escalada: el Campionat d'Europa de Búlder de la IFSC Europe, la cita continental d'on sortiran els nous campions d'Europa de la disciplina.
La prova arriba a Barcelona dos anys després de l'Europeu de Villars i amb una llista d'inscrits que reuneix alguns dels noms més destacats de l'escena internacional, molts dels quals venen de disputar finals de la Copa del Món d'Escalada. Els favorits veuen el Circuit com una oportunitat per tancar l'estiu amb un títol de prestigi en un escenari històric i singular.
Un campió vigent al capdavant del cartell masculí
En categoria masculina, el nom que connecta més ràpidament Barcelona amb l'últim Europeu és Sam Avezou. El francès, desè del rànquing mundial, arriba com una de les grans referències de la llista de sortida després d'haver-se proclamat campió d'Europa de búlder a Villars 2024. És el rival a batre i l'actual «rei d'Europa». Aquest 2026, a més, es manté entre els europeus més ben classificats del rànquing mundial —quart entre els europeus— i arriba després d'una final de gran nivell a Praga, on va acabar quart en una prova guanyada per Sorato Anraku.
Al seu voltant destaca una generació francesa especialment potent. Mejdi Schalck, actual número tres del rànquing mundial, és el gran nom propi en ser el millor europeu classificat. Schalck ha estat un dels pocs escaladors capaços de disputar protagonisme mediàtic al domini asiàtic de la disciplina i aquesta temporada ja ha tornat a pujar al podi internacional. Va ser tercer a Keqiao i també tercer a Praga, dos resultats que expliquen per què arriba a Barcelona com un dels grans candidats a l'or. França també comptarà amb Samuel Richard, novè del rànquing, i Max Bertone, un altre jove de gran projecció en competicions del màxim nivell.
Bèlgica tindrà en Hannes Van Duysen un altre dels grans focus del campionat. Quart del rànquing mundial, el belga s'ha consolidat com un escalador molt regular, competitiu i amb una gran capacitat per resoldre blocs molt físics. A Innsbruck 2026 va finalitzar cinquè, un resultat que confirma el seu excel·lent nivell.
La llista masculina també recupera dos protagonistes del podi de l'últim Europeu. Maximillian Milne i Dayan Akhtar, plata i bronze a Villars 2024, competiran a Barcelona amb el repte de defensar el seu lloc entre els millors del continent. Milne, actualment dins del top 15 mundial, arriba després d'una altra final disputada recentment a Praga. A aquests noms s'hi afegeixen Jack MacDougall, Jan-Luca Posch, Thorben Perry Bloem, Adi Bark, Nikolay Rusev o Anže Peharc, tots ells amb opcions reals d'arribar a semifinals o finals.
Oriane Bertone i Zélia Avezou, grans favorites
En categoria femenina, Oriane Bertone apareix com la gran estrella de la competició. La francesa és tercera del rànquing mundial i una de les escaladores més reconegudes del panorama internacional. El seu 2025 va ser especialment brillant gràcies a la victòria en la classificació general de la Copa del Món de Búlder. Arriba després de ser cinquena a Innsbruck i, tot i quedar-se fora de la final a Praga, el seu palmarès la situa automàticament entre les grans favorites al títol europeu de Barcelona.
Al seu costat, Zélia Avezou afegeix un altre gran atractiu francès. Vuitena del rànquing mundial i guanyadora aquest any a Keqiao, on va aconseguir el seu primer or en una gran competició internacional de búlder, arriba al Circuit després d'haver signat un dels millors resultats de la temporada. Compartirà protagonisme amb Lily Abriat i Agathe Calliet, una altra francesa molt a tenir en compte —bronze europeu de búlder a Villars 2024 i actualment dins del top 20 mundial—, així com amb la israeliana Ayala Kerem, novena del rànquing mundial i subcampiona d'Europa de búlder el 2024. També hi participaran Camilla Moroni, onzena del rànquing mundial i referent italiana en grans competicions, Emma Edwards, Anna Maria Apel, Chloe Caulier, Tamar Cohen i Giorgia Tesio.
La selecció espanyola, preparada per al GRAVITEO
Per a la selecció espanyola, el GRAVITEO serà també un gran aparador internacional. En categoria masculina, Guillermo Peinado és l'espanyol millor situat entre els inscrits i arriba després d'assolir les semifinals a Praga, on va acabar dissetè. Manuel Pastor, Bernat Munné i Hugo Martín completaran la representació masculina espanyola en una prova d'altíssim nivell.
En categoria femenina, Geila Macià serà una de les principals referents nacionals després de quedar-se molt a prop de les semifinals a Praga, on va finalitzar en vint-i-novena posició. Al seu costat competiran Aida Torres, Miriam Díez i Lucía Sempere, en una participació que permetrà al públic local comprovar de primera mà el nivell actual del búlder europeu.
Horaris i programa del Campionat d'Europa de Búlder de la IFSC Europe
Dissabte, 18 de juliol
- 08.30 – 14.45 h: classificatòria masculina de búlder.
- 16.30 – 21.45 h: classificatòria femenina de búlder.
Diumenge, 19 de juliol
- 10.00 – 12.30 h: semifinals masculina i femenina.
- 16.00 h: presentació dels finalistes masculins i femenins i 8 minuts d'observació.
- 16.20 – 17.20 h: final masculina.
- 17.45 – 18.45 h: final femenina.
- A continuació: cerimònia de lliurament de premis femenina i masculina.
Via: Regió7
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