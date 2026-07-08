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Atletisme

Doblet de medalles de l'atleta màster Carlos Moreno en el Campionat de Catalunya

El figuerenc, de setanta-tres anys, es penja un or i una plata a Sabadell

Quatre joves de l'Associació Atlètica Figueres participen en el Campionat d'Espanya

Blai Carbonell, Agata Lewandowska i Carlos Moreno a Sabadell.

Blai Carbonell, Agata Lewandowska i Carlos Moreno a Sabadell. / Cedida

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Redacció

Redacció

Sabadell / Castelló de la Plana

L'atleta figuerenc Carlos Moreno té setanta-tres anys i no es cansa de penjar-se medalles. Moreno, que competia amb la samarreta del Caja Rural navarrès, va guanyar un or i una plata en el Campionat de Catalunya Màster celebrat a Sabadell. L'atleta entrena amb l'Associació Atlètica Figueres, club que va aportar dos competidors més a la cita: Blai Carbonell i Agata Lewandowska.

Carlos Moreno va aconseguir l'or en la prova de salt de llargada i va assolir una millor marca personal de 4,10 metres. La plata va arribar en els 100 metres, una distància que va completar en 15,53 segons i en la qual va quedar per sota d'Albert Ferrer, del Vic.

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Quatre joves atletes en el Campionat d'Espanya

Paral·lelament, quatre joves atletes de l'AA Figueres van participar en el Campionat d'Espanya disputat a Castelló de la Plana. Cap d'ells va poder tocar metall, si bé tres van arribar a una final. Qui més a prop va quedar de la medalla va ser Idalky Paulino, quart en combinades. Anwar Slilam va ser sisè en els 110 metres tanques, mentre que Alianna Paulino va finalitzar el llançament de disc en la setena posició. David Ruiz, al seu torn, va arribar a les semifinals dels 110 metres tanques.

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