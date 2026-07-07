Atletisme
Jana Brusés es proclama campiona de Catalunya sub-23 abans de buscar el títol estatal
Guanya els 400 metres tanques amb una marca de 59.99 segons
14 atletes del Club Atletisme Figueres es proclamen campions catalans amb la selecció gironina
L'atleta altempordanesa Jana Brusés va proclamar-se campiona de Catalunya sub-23 en la prova dels 400 metres tanques. Brusés, que representava el Club Atletisme Figueres a la competició celebrada a Girona, va baixar del minut per aturar el cronòmetre en 59.99 segons.
Jana Brusés està, ara mateix, primera en el rànquing espanyol sub-23 de la prova i setena en el rànquing espanyol absolut. L'atleta figuerenca buscarà donar continuïtat al bon moment en dues cites d'aquest mes de juliol. La més immediata serà el Campionat d'Espanya sub-23 de Cáceres, programat per aquest 11 i 12 de juliol. Després arribarà el Campionat d'Espanya absolut de Málaga, el 25 i 26 de juliol.
D'altra banda, el Club Atletisme Figueres va tenir una participació destacada en el Campionat per Delegacions Territorials de Catalunya, celebrat a Arbeca. 14 atletes del CAF van prendre-hi part en representació de la selecció gironina. Van ser claus per a la victòria final de Girona: 73 dels 553 punts de l'equip van fer-los els esportistes del club figuerenc.
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