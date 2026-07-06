Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Catalunya NordPeatges AP-7Incendi GavarresJavi Martin
instagramlinkedin

BÀSQUET

El Reial Madrid fa oficial que Pedro Martínez dirigirà el seu equip de bàsquet les tres pròximes temporades

El club blanc va pagar la clàusula de rescissió del català al València Basket després d’acomiadar Sergio Scariolo i assumir la seva liquidació.

Pedro Martínez, nou entrenador del Reial Madrid

Pedro Martínez, nou entrenador del Reial Madrid / El Periódico

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Fermín de la Calle

Madrid

El Reial Madrid ha fet oficial el fitxatge del català Pedro Martínez com a nou entrenador del seu equip de bàsquet per a les tres pròximes temporades. Un altre exigu comunicat de 41 paraules i 229 caràcters n’informava aquest dilluns al matí: "El Reial Madrid CF i Pedro Martínez han arribat a un acord pel qual queda vinculat al nostre club per ser l’entrenador del primer equip de bàsquet durant les pròximes tres temporades, fins al final de la 2028-2029".

Timothé Luwawu-Cabarrot i Pradilla, els següents

Aquest fitxatge, que ha sigut la bomba del mercat de bàsquet, confirma la revolució que es va iniciar amb la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu de la secció. Una trucada de Florentino Pérez a Juan Carlos Sánchez, l’anterior director del bàsquet blanc, va començar a refredar l’ambient després d’una temporada en blanc. El desembarcament de JCS després de la marxa del ‘Chacho’, amb el qual ja mantenia una relació distant en la seva època de jugador, ha provocat aquesta revolució que ha portat Martínez al club blanc. El Reial Madrid va contactar amb ell i aquests contactes es van filtrar a la premsa quan encara Sergio Scariolo, que tenia dues temporades més de contracte, encara no havia sigut informat de la intenció de Sánchez de prescindir d’ell.

Ara, després de l’aterratge de Martínez, començarà una cascada de sortides i arribades entre les quals s’espera que hi hagi la sortida del croat Mario Hezonja i l’arribada del francès Timothé Luwawu-Cabarrot, una petició expressa del nou entrenador amb qui ja s’ha tancat un acord i ara esperen els moviments del Baskonia, el seu actual club, que té dret de tempteig. Entre sis i vuit seran les baixes i el mateix nombre de reforços arribaran, com un altre ‘taronja’ com Jaime Pradilla entre els nous reforços.

Notícies relacionades

Per completar aquesta operació del relleu a la banqueta el Reial Madrid haurà de gastar una quantitat que rondarà els 10 milions d’euros. Començant pels quatre milions de liquidació que el club blanc ha de pagar Scariolo per saldar els dos anys més que tenia firmats, als quals se sumen 1,2 de la clàusula de sortida que ha de pagar al València Basket per alliberar Martínez, i els més de cinc milions que cobrarà l’entrenador barceloní pels tres anys que firmarà amb el Reial Madrid. Un altre estiu amb unes despeses desmesurades en una secció que no pot permetre’s a més una segona temporada en blanc, com l’equip de futbol.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La recuperació de la pedra seca feta amb el lideratge de la societat civil i l'estima pel patrimoni rural
  2. La celebració viral de Keyne, germà de Lamine Yamal, a l’Espanya-Àustria: 'És com si fos el meu fill i estic enamorat d’ell
  3. Conesa: una nissaga industrial
  4. Un nou incendi forestal a la Catalunya del Nord crema prop de 1.000 hectàrees a Trevillac
  5. Sílvia Paneque: 'Cal ampliar l’AP-7 i regular el trànsit pesant fins que no es faci
  6. Mariona Masferrer: 'La vida de la meva besàvia Màxima va transcendir; el meu pare la posava com a exemple de dona valenta i decidida
  7. Els Bombers diuen que el foc de les Gavarres està 'fora de capacitat d'extinció
  8. Jo mateix vaig comprar el casc que em va salvar la vida': la història de Toheed Sajjad, l’obrer obligat a treballar sense contracte que va quedar en cadira de rodes

El Reial Madrid fa oficial que Pedro Martínez dirigirà el seu equip de bàsquet les tres pròximes temporades

El Reial Madrid fa oficial que Pedro Martínez dirigirà el seu equip de bàsquet les tres pròximes temporades

El propietari d'un mas al mig de les Gavarres: "Les cabres i els camps que tinc treballats m'han salvat la casa"

El propietari d'un mas al mig de les Gavarres: "Les cabres i els camps que tinc treballats m'han salvat la casa"

Una coneguda marca de joies obre una botiga al Gran Jonquera

Una coneguda marca de joies obre una botiga al Gran Jonquera

El fum de l'incendi de la Catalunya Nord tenyeix el cel de l'Alt Empordà

El fum de l'incendi de la Catalunya Nord tenyeix el cel de l'Alt Empordà

MAPA INTERACTIU | L’abans i el després de l’incendi de les Gavarres: així han quedat les 2.400 hectàrees afectades

MAPA INTERACTIU | L’abans i el després de l’incendi de les Gavarres: així han quedat les 2.400 hectàrees afectades

La Seguretat Social haurà de pagar la pensió a una vídua malgrat que el seu matrimoni no estava inscrit en el registre espanyol

La Seguretat Social haurà de pagar la pensió a una vídua malgrat que el seu matrimoni no estava inscrit en el registre espanyol

Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: "Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua"

Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: "Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua"

Els Bombers centren els esforços en tres punts de l'incendi que els preocupen, amb especial atenció al flanc dret

Els Bombers centren els esforços en tres punts de l'incendi que els preocupen, amb especial atenció al flanc dret
Tracking Pixel Contents