Haaland envia a casa el Brasil i continuarà remant en el Mundial
El davanter marca dos gols en els últims deu minuts i estaborneix la ‘canarinha’ quan un desesperat Ancelotti havia apostat per Neymar. Els nòrdics continuen invictes contra el seu rival.
Joan Domènech
Noruega continuarà presumint de la curiosa estadística que presenta contra el Brasil. No ha perdut mai contra el país més emblemàtic del futbol. L’únic que ha disputat tots els mundials, però que cada vegada torna més aviat a casa. La derrota contra l’equip nòrdic és de les que fan mal, ja que apaga el fervor que despertava Carlo Ancelotti, contractat per la capacitat que té d’obtenir resultats, que és el que demana la pressió canarinha.
El Brasil ja torna a casa amb l’avió, mentre que Noruega continuarà remant, en la celebració més entranyable de totes i que ja ha quedat encunyada en el torneig. Erling Haaland va executar les paletades definitives, amb dos gols espectaculars: un ha servit per estabornir el Brasil, mitjançant un espectacular cop de cap guanyant en el salt a Gabriel Magalhaes, i l’altre, per rematar-lo amb un xut a peu plantat.
Carlo Ancelotti estava tan desesperat que va recórrer a Neymar perquè fes moure els últims 20 minuts. Com que no està per a gaires caminades, el va situar de davanter centre. I el veritable davanter centre era a l’altre costat. Passiu, però letal: dues ocasions, dos gols i la classificació. Neymar va transformar el penal de l’honor amb el temps completat, però no va donar la raó al seleccionador, que s’enfrontarà a una tessitura de conseqüències impredictibles. L’equip no ha millorat ni en el joc ni en els resultats i ha fallat en l’accés als quarts de final per primera vegada des de 1994.
Inici i final frenètics
A diferència dels altres vuitens disputats, l’inici va ser frenètic. En deu minuts hi va haver un gol i un penal, però el marcador no es va moure fins als últims deu. El gol de Berg va ser anul·lat per un fora de joc de Sorloth i el penal llançat per Guimaraes el va desviar Nyland. Es van calmar els dos equips i van seguir la pista dels altres. La d’intentar que no passés res. Els dos tècnics van dispensar de defensar Vinícius i Haaland perquè concentressin l’esforç a aprofitar l’oportunitat que se’ls presentaria.
Qui ho havia de dir, però Noruega va manar el joc amb llargues possessions. Era una manera de desactivar el jogo del Brasil, tot i que ara no és el seu estil amb Ancelotti al capdavant, sinó el d’un equip pragmàtic i tancat, com sap inculcar un entrenador italià.
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