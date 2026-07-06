Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Catalunya NordPeatges AP-7Incendi GavarresJavi Martin
instagramlinkedin

ACTUALITAT BLAUGRANA

El Barça incorpora el preparador físic alemany Benjamin Kugel a l’‘staff’ de Hansi Flick

El nou fitxatge, que va coincidir amb el tècnic blaugrana en la selecció alemanya, reemplaça Julio Tous

Benjamin Kugel.

Benjamin Kugel.

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

El Periódico

El FC Barcelona ha anunciat aquest dilluns la incorporació de Benjamin Kugel com a nou preparador físic després d’una temporada plena de situacions incòmodes al vestidor amb lesions i les seves recuperacions. El preparador alemany s’uneix a l’‘staff’ de Hansi Flick després d’una àmplia trajectòria en el futbol europeu i en la selecció alemanya, on va coincidir precisament amb Flick.

Kugel, de 46 anys, ha desenvolupat la seva carrera en clubs com el Werder Bremen, el Colònia, el PSV Eindhoven i el Benfica. A més, va formar part durant gairebé una dècada del cos tècnic de la Federació Alemanya de Futbol i va estar integrat a l’Alemanya campiona del Mundial el 2014, dirigida per Joachim Low i en la qual Flick era el seu assistent.

Kugel ocuparà la plaça de Julio Tous, ressituat en altres tasques dins del club, com ocupar-se del desenvolupament físic dels jugadors del filial i del Juvenil A.

Notícies relacionades

En el curs anterior Flick ja va assenyalar que no estava content amb algunes situacions, en particular amb la recuperació lenta de Raphinha. Koundé, De Jong i Balde van experimentar també recuperacions que van semblar deixar insatisfet el tècnic alemany. Ara tindrà al seu costat un home que coneix bé. El Barça, amb molts jugadors encara recuperant-se o disputant el Mundial, comença les sessions d’entrenaments el 13 de juliol.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La recuperació de la pedra seca feta amb el lideratge de la societat civil i l'estima pel patrimoni rural
  2. La celebració viral de Keyne, germà de Lamine Yamal, a l’Espanya-Àustria: 'És com si fos el meu fill i estic enamorat d’ell
  3. Conesa: una nissaga industrial
  4. Un nou incendi forestal a la Catalunya del Nord crema prop de 1.000 hectàrees a Trevillac
  5. Sílvia Paneque: 'Cal ampliar l’AP-7 i regular el trànsit pesant fins que no es faci
  6. Mariona Masferrer: 'La vida de la meva besàvia Màxima va transcendir; el meu pare la posava com a exemple de dona valenta i decidida
  7. Els Bombers diuen que el foc de les Gavarres està 'fora de capacitat d'extinció
  8. Jo mateix vaig comprar el casc que em va salvar la vida': la història de Toheed Sajjad, l’obrer obligat a treballar sense contracte que va quedar en cadira de rodes

El Barça incorpora el preparador físic alemany Benjamin Kugel a l’‘staff’ de Hansi Flick

El Barça incorpora el preparador físic alemany Benjamin Kugel a l’‘staff’ de Hansi Flick

Sara Carbonero (42 anys): "El pare dels meus fills és d’un poble de 100 habitants, un poblet. I als meus fills els agrada molt"

Sara Carbonero (42 anys): "El pare dels meus fills és d’un poble de 100 habitants, un poblet. I als meus fills els agrada molt"

El Reial Madrid fa oficial que Pedro Martínez dirigirà el seu equip de bàsquet les tres pròximes temporades

El Reial Madrid fa oficial que Pedro Martínez dirigirà el seu equip de bàsquet les tres pròximes temporades

El propietari d'un mas al mig de les Gavarres: "Les cabres i els camps que tinc treballats m'han salvat la casa"

El propietari d'un mas al mig de les Gavarres: "Les cabres i els camps que tinc treballats m'han salvat la casa"

Una coneguda marca de joies obre una botiga al Gran Jonquera

Una coneguda marca de joies obre una botiga al Gran Jonquera

El fum de l'incendi de la Catalunya Nord tenyeix el cel de l'Alt Empordà

El fum de l'incendi de la Catalunya Nord tenyeix el cel de l'Alt Empordà

MAPA INTERACTIU | L’abans i el després de l’incendi de les Gavarres: així han quedat les 2.400 hectàrees afectades

MAPA INTERACTIU | L’abans i el després de l’incendi de les Gavarres: així han quedat les 2.400 hectàrees afectades

La Seguretat Social haurà de pagar la pensió a una vídua malgrat que el seu matrimoni no estava inscrit en el registre espanyol

La Seguretat Social haurà de pagar la pensió a una vídua malgrat que el seu matrimoni no estava inscrit en el registre espanyol
Tracking Pixel Contents