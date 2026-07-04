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El Visma guanya la contrarellotge de Barcelona i Vingegaard es converteix en el primer líder del Tour

Jonas Vingegaard, primer mallot groc del Tour 2026

Jonas Vingegaard, primer líder del Tour a Barcelona

Jonas Vingegaard, primer líder del Tour a Barcelona / Manu Mitru

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Sergi López-Egea

Barcelona

Els carrers de Barcelona, plens d'aficionats arribats d'arreu del món per viure l'històric inici del Tour de França a la capital catalana, han estat l'escenari de la victòria del Visma a la contrarellotge per equips d'aquest dissabte. El conjunt neerlandès, liderat per Jonas Vingegaard, s'ha imposat en l'etapa inaugural i ha situat el ciclista danès com a primer líder de la cursa.

L'equip neerlandès ha marcat el millor registre en els 19,6 quilòmetres de la contrarellotge col·lectiva. El segon millor temps ha estat per a l'Ineos, encapçalat per l'italià Filippo Ganna, a 8 segons, mentre que l'UAE Team Emirates del gran favorit, l'eslovè Tadej Pogačar, ha acabat a 12 segons. El Lidl-Trek de l'espanyol Juan Ayuso ha cedit 16 segons respecte al temps guanyador.

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