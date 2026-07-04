Bàsquet
L'hegemònic Club Bàsquet l'Escala aconsegueix plaça a Segona Catalana: "Tenim ganes de mossegar"
El primer equip escalenc, que ho ha guanyat tot a Segona Territorial, puja dues categories de cop
Pol Darnés, jugador del conjunt, valora positivament la promoció i admet que es buscarà "seguir guanyant-ho tot"
Un cop acabada la temporada 2025/2026 a les pistes, el Club Bàsquet l'Escala ha continuat treballant als despatxos. I ho ha fet amb èxit i aconseguint un dels objectius que no va poder complir l'estiu passat. El primer equip masculí tindrà una plaça a Segona Catalana i ascendirà, així, dues categories de cop, després de guanyar amb gran autoritat la Segona Territorial.
Era un dels anhels d'una plantilla formada el 2025 i d'un nivell molt superior al de la categoria que va disputar. Un dels jugadors de l'equip, Pol Darnés, valora molt positivament l'obtenció d'aquesta plaça. Admet que el club fins i tot va tenir propostes per a pujar a Primera Catalana, però que aquest salt hauria pogut tensionar el pressupost.
Continuen amb ambició
"Estem molt contents per la gestió i l'esforç econòmic que s'ha fet des del club", diu Darnés. El base, amb passat a Copa Catalunya amb l'Adepaf, explica que l'equip afronta amb molta motivació aquest salt: "Tenim ganes de mossegar, de seguir guanyant-ho tot; així ens ho inculca l'entrenador, tot i saber que no serà com l'any passat". L'objectiu inicial és el de ser a dalt i lluitar per l'ascens a Primera Catalana.
"Estem molt contents per la gestió i l'esforç econòmic que s'ha fet des del club"
El doble ascens suposarà un repte mental per a una plantilla que ho ha guanyat absolutament tot durant aquesta última temporada. El sènior escalenc ha dominat amb mà de ferro la seva categoria, amb una mitjana de més de cent punts a favor per partit i uns resultats, sovint, escandalosos. Tot i que molts dels jugadors de l'Escala tenen experiència en categories altes -és el cas, per exemple, dels germans Enric i Toni Espinosa o de Joan Mitjanas, tots tres fitxats del Bisbal Bàsquet de Segona FEB- deixar de guanyar amb la comoditat d'enguany serà un desafiament.
Encara no està confirmat al cent per cent, però la idea és que Toni Espinosa continuï a la banqueta. En tot cas, l'expivot professional és qui ja ha començat a posar a punt la plantilla. Per a mantenir la dinàmica, l'equip ha continuat entrenant durant tot el mes de juny i reprendrà la feina a principis d'agost. Un sol mes de descans per a un conjunt que hauria de mantenir bona part dels seus actius i que buscarà, a més, firmar algun jugador més que acabi d'apuntalar el projecte.
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