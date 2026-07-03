Natació
Marcos Rodríguez, el primer llançanenc que creua l'estret de Gibraltar nedant sense neoprè
Completa els 15,5 quilòmetres en quatre hores, pocs dies després de fer amb èxit la dura Batalla de Rande
El nedador de Llançà Marcos Rodríguez va sumar una nova fita i va completar la travessa de l'estret de Gibraltar sense neoprè. D'aquesta manera, es va convertir en el primer llançanenc que aconsegueix fer-ho. Rodríguez va recórrer els 15,5 quilòmetres en quatre hores i quatre minuts.
En aquest repte va estar acompanyat pels nedadors catalans Jordi González i Jeremies Mateo i el basc Iskander Sagarmiaga. La travessa va començar amb unes condicions de mar molt favorables, però, a mesura que avançaven els quilòmetres el temps va canviar de manera sobtada i la mar va complicar-se molt més del que s'havia previst. Aquest fet va posar a prova l'experiència, la resistència i la capacitat d'adaptació dels quatre nedadors.
La consecució de la travessa arriba pocs dies després que Marcos Rodríguez completés també la Batalla de Rande, una exigent travessa de 27 quilòmetres en aigües fredes de l'Atlàntic. Rodríguez va assolir aquella prova en un temps de 8 hores i 37 minuts. També va completar-la el 2025.
Amb aquests dos grans reptes assolits en pocs dies, Marcos Rodríguez continua consolidant-se com un especialista en natació d'aigües obertes. El nedador expressa que "porta amb orgull el nom de Llançà, amb la voluntat de donar a conèixer el municipi arreu i de contribuir perquè esdevingui un punt de referència dins del món de la natació en aigües obertes".
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