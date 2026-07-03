Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agressió presó FigueresAtac gos Palau-saverderaAcústica FigueresFigueres Es Mou
instagramlinkedin

Natació

Marcos Rodríguez, el primer llançanenc que creua l'estret de Gibraltar nedant sense neoprè

Completa els 15,5 quilòmetres en quatre hores, pocs dies després de fer amb èxit la dura Batalla de Rande

Marcos Rodríguez amb la bandera de Llançà.

Marcos Rodríguez amb la bandera de Llançà. / Cedida

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Roger Illa

Roger Illa

Gibraltar/Llançà

El nedador de Llançà Marcos Rodríguez va sumar una nova fita i va completar la travessa de l'estret de Gibraltar sense neoprè. D'aquesta manera, es va convertir en el primer llançanenc que aconsegueix fer-ho. Rodríguez va recórrer els 15,5 quilòmetres en quatre hores i quatre minuts.

En aquest repte va estar acompanyat pels nedadors catalans Jordi González i Jeremies Mateo i el basc Iskander Sagarmiaga. La travessa va començar amb unes condicions de mar molt favorables, però, a mesura que avançaven els quilòmetres el temps va canviar de manera sobtada i la mar va complicar-se molt més del que s'havia previst. Aquest fet va posar a prova l'experiència, la resistència i la capacitat d'adaptació dels quatre nedadors.

Rodríguez, segon per l'esquerra, amb els seus tres companys de travessia.

Rodríguez, segon per l'esquerra, amb els seus tres companys de travessia. / Ced

La consecució de la travessa arriba pocs dies després que Marcos Rodríguez completés també la Batalla de Rande, una exigent travessa de 27 quilòmetres en aigües fredes de l'Atlàntic. Rodríguez va assolir aquella prova en un temps de 8 hores i 37 minuts. També va completar-la el 2025.

Notícies relacionades i més

Amb aquests dos grans reptes assolits en pocs dies, Marcos Rodríguez continua consolidant-se com un especialista en natació d'aigües obertes. El nedador expressa que "porta amb orgull el nom de Llançà, amb la voluntat de donar a conèixer el municipi arreu i de contribuir perquè esdevingui un punt de referència dins del món de la natació en aigües obertes".

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. És oficial: Hisenda exigirà l’IRPF de la paga extra de les pensions, excepte en alguns casos
  2. Fer una fotocòpia del DNI pot acabar amb multes de fins a 100.000 euros
  3. Quan PortAventura va encendre les alarmes del turisme a l'Empordà i es pronosticava un estiu 'sense pena ni glòria
  4. Albert Serra: 'Aquest món no té solució i cal sortir-ne, perquè els que són dins són gent horrible
  5. El banc 'Sant-Arder' de Figueres, antigament Banc Santander
  6. Aquest és l'error que comet gairebé tothom en prendre el cafè
  7. Un gos 'perillós' en mata un altre a Palau-saverdera i l'Ajuntament reclama mesures cautelars immediates
  8. L'edifici Jubar, el colós urbà de Figueres, afronta una rehabilitació energètica exemplar

Marcos Rodríguez, el primer llançanenc que creua l'estret de Gibraltar nedant sense neoprè

Marcos Rodríguez, el primer llançanenc que creua l'estret de Gibraltar nedant sense neoprè

Berni Álvarez: “Catalunya pot superar els 120 milions d’impacte econòmic amb el Tour”

Berni Álvarez: “Catalunya pot superar els 120 milions d’impacte econòmic amb el Tour”

Les germanes de Jonathan Andic: "El meu germà no té cap obsessió pels diners"

Les germanes de Jonathan Andic: "El meu germà no té cap obsessió pels diners"

Reparada la fuita a l’emissari terrestre de la platja de la Gola de Llançà que havia provocat un vessament d’aigua residual tractada

Reparada la fuita a l’emissari terrestre de la platja de la Gola de Llançà que havia provocat un vessament d’aigua residual tractada

El 62% de los españoles considera que la colaboración entre la sanidad pública y la privada puede ayudar a mejorar la atención a los pacientes

El 62% de los españoles considera que la colaboración entre la sanidad pública y la privada puede ayudar a mejorar la atención a los pacientes

El primer bloc d’habitatge cooperatiu gironí és a l’Empordà: 34 pisos contra la pressió turística

El primer bloc d’habitatge cooperatiu gironí és a l’Empordà: 34 pisos contra la pressió turística

El dur testimoni de la víctima d’una violació: "Jo no ho recordo, però el meu cos ho va viure"

El dur testimoni de la víctima d’una violació: "Jo no ho recordo, però el meu cos ho va viure"

La tramuntana beneeix l’arrencada del Mundial d’IQFoil, que reunirà les 400 millors promeses globals a la badia de Roses

La tramuntana beneeix l’arrencada del Mundial d’IQFoil, que reunirà les 400 millors promeses globals a la badia de Roses
Tracking Pixel Contents