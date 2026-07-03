El Tour dels campions
Marc Márquez s’entrena amb Tadej Pogacar: "Aquí, seguint la bèstia. Què us sembla?"
Dos monstres, dos esportistes d’elit, dues icones dels seus esports, dos campioníssims, Marc Márquez va aprofitar que el Tour 2026 arrenca des de Barcelona i es va citar un matí amb Tadej Pogacar per mirar de seguir-lo en ruta. I ho va aconseguir. Il Cannibale tampoc és dolent amb la bici, no
"Hola, soc el Marc, encantat de conèixer-te, intentaré seguir-te des d’aquí fins a l’hotel". Quin parell. Poques vegades l’esport d’elit aconsegueix ajuntar, unir, relacionar dos autèntics monstres, no ja sols campioníssims d’allò seu, de dos grans, populars i majoritaris esports i/o aficions, sinó també autèntics mites per als aficionats. Doncs bé, la firma de càmeres de 360 graus Insta360 va aconseguir que Marc Márquez, nou vegades campió del món de motociclisme, anés a la trobada, durant la seva estada aquests dies a Barcelona, amb motiu de la sortida del Tour 2026 des de la capital catalana, del tan o més campió, l’eslovè Tadej Pogacar, guanyador de tot i tots i portador del mallot irisat com a campió del món.
El corredor eslovè, de 27 anys, gran favorit, sens dubte, de la prova que arrenca demà a Barcelona, busca engrandir encara més la seva llegenda amb el que seria el seu cinquè Tour, i de fet el seu tercer consecutiu després d’haver-se emportat els del 2024 i 2025 i, abans, els del 2020 i 2021. Per la seva banda, Márquez es troba en aquella fase, tan coneguda i experimentada per ell mateix, d’intentar remuntar el vol, els triomfs i els punts en el Mundial de MotoGP després de patir una quarta operació a l’espatlla dreta, l’autèntic martiri per a Il Cannibale durant els últims sis anys.
Márquez, de 33 anys, és un autèntic boig de la bicicleta, igual com el seu germà Àlex i com tots, tots, els pilots de la graella de MotoGP, fins al punt que algun d’ells, com el veterà Aleix Espargaró, s’ha sotmès a prova amb un equip professional per saber si, realment, estava capacitat per competir al més alt nivell. Márquez sol entrenar-se amb bicicletes de la marca Mondraker, mentre que Pogacar munta les seves sofisticades Colnago, dissenyades, desenvolupades i fabricades especialment per a ell i les seves necessitats.
Per al pilot del team Lenovo Ducati va ser un entrenament exigent, però també hi va haver molts moments distesos. En les imatges del vídeo es veu com Pogačar li diu que el veu en forma, i Marc respon que no, que el rebuf l’ajuda, abans de preguntar al ciclista com està i trobar-se una resposta convincent: "Preparat!".
Després, en acabar l’entrenament, hi va haver intercanvi de regals: Pogacar es va emportar unes botes de Márquez, i Marc, un mallot firmat, abans de viatjar a Itàlia, on aquest cap de setmana del 3 al 5 de juliol formarà part de la World Ducati Week, la tradicional cita que aquest any cobra un caràcter especial, perquè allà a Misano, al circuit Marco Simoncelli, se celebrarà el centenari de la marca, amb la tornada d’una Race of Champions en què participarà Márquez.
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