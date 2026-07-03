Berni Álvarez: “Catalunya pot superar els 120 milions d’impacte econòmic amb el Tour”
El conseller d’Esports de la Generalitat defensa el Grand Départ del Tour com una aposta estratègica, anuncia un augment de la inversió i reivindica l’esport com una eina de salut, integració i futur
Catalunya compta els dies per acollir una de les grans cites esportives del planeta. El Grand Départ del Tour de France 2026 situarà Barcelona, Tarragona, Granollers i bona part del territori català a l’aparador internacional. Berni Álvarez, conseller d’Esports de la Generalitat, visita SPORT en una setmana decisiva, amb els nervis propis de qui sap que el repte és enorme, però també amb la convicció que Catalunya està preparada.
Exjugador professional de bàsquet, entrenador i gestor, Álvarez defensa una mirada àmplia del món de l’esport: grans esdeveniments, esport de base, salut, federacions, esport femení, alt rendiment i noves experiències com Graviteo, impulsada per SPORT-Prensa Ibérica, formen part d’una mateixa idea, l’Esport 360, la concepció de l’esport com un element transversal.
Falta molt poc per a l’arribada del Tour
Sí, sempre hi ha nervis. Si no estiguéssim nerviosos tampoc significaria que estiguéssim del tot bé. Estem preparats. És un gran esdeveniment. Tots sabem que, després dels Jocs Olímpics i dels Mundials de futbol, juntament amb la Ryder Cup, segurament és el tercer gran esdeveniment esportiu mundial. Hem fet una feina immensa els últims mesos, especialment en aquests darrers mesos, encara amb més intensitat. Aquesta setmana és una setmana de control, que tot estigui bé, que tot estigui al seu lloc. I tenim moltes ganes que comenci.
Què espera aconseguir Catalunya pel que fa a projecció internacional amb aquest Grand Départ?
Primer, consolidar el país com un país de bicicleta. Catalunya és un país de bicicleta, amb molta activitat de tota mena: bicicleta de muntanya, cicloturisme, bicicleta de competició, carretera… Segon, projectar la imatge de Catalunya com un lloc per acollir grans esdeveniments esportius. Venim de la visita del Papa, que ha estat un gran esdeveniment. Catalunya i Barcelona són un epicentre ciclista i també d’esdeveniments esportius. Aquesta és una imatge que volem continuar projectant. Els esdeveniments esportius tenen aquí un entorn logístic i un centre de coneixement molt positiu. I, a més, volem donar garanties que qualsevol que vingui aquí a veure aquest espectacle ho pugui fer en les millors condicions possibles.
Els Jocs Olímpics de 1992 van deixar un llegat impressionant. Quin llegat pot deixar el Tour?
La consciència del que poden representar els esdeveniments esportius Barcelona ens la va deixar molt clara. I tothom ho té clar, sobretot des de Rio 2016, que els esdeveniments esportius han de comportar coses afegides que beneficiïn el lloc on se celebren. Per això sempre es busca el màxim llegat possible. Hi ha una part econòmica, que és la més fàcil de mesurar, perquè els organitzadors et fan arribar de seguida informes de l’impacte que pot tenir un esdeveniment d’aquest tipus. Però a nosaltres ens preocupen molt també l’impacte social, l’impacte esportiu i el respecte pel medi ambient.
En què es concretarà aquest llegat?
Hem treballat molt des de la Generalitat. Volíem que servís per conscienciar sobre els problemes que hi ha a la carretera, sobre els accidents, amb formació per als voluntaris i per a la gent que fa ciclisme habitualment. Tenim 7.300 voluntaris, quan esperàvem al voltant de 2.000. També hi ha un llegat social amb la cultura de la bicicleta, per exemple amb els Bike Days, espais tancats al trànsit perquè la gent pugui anar en bicicleta amb tranquil·litat. I hi ha accions més tangibles, com ara senyalitzar els ports de muntanya, una cosa que feia falta i que gràcies a l’acció del Tour de France es podrà fer.
També hi ha un llegat esportiu
Sí. Gràcies a tota aquesta cultura de la bicicleta i al fet que des de fa temps sabíem que el Grand Départ arribaria a Catalunya, hem pogut impulsar activitats de bicicleta arreu del país. Hem fet rutes de gravel per tot Catalunya, més de 42 rutes que permeten recórrer tot el territori practicant gravel. I també estem fent competicions d’altres modalitats, com va passar a La Molina amb la Copa del Món de BTT. En el futur tenim pensat acollir moltes més competicions.
L’exemple de Bilbao 2023 va ser clar: una inversió important i un retorn de més de 100 milions. Quines xifres espera Catalunya?
Jo crec que seran millors. L’impacte econòmic el sabrem posteriorment, però creiem que podem superar els 120 milions d’euros, és a dir, tenir-ne més que Bilbao. I pel que fa a la inversió és pràcticament la mateixa. Després caldrà valorar els serveis associats, però el cànon entre les administracions és de 8,5 milions d’euros entre totes les administracions, no cadascuna. A més, estem en un moment en què crec que el boom del ciclisme encara és més gran que quan es va celebrar el Grand Départ de Bilbao, així que penso que estem en condicions d’aconseguir també millors xifres de retorn econòmic.
Sempre apareix el debat: grans esdeveniments o esport de base. On és l’equilibri?
És un dels reptes. Hi ha molta gent que pensa, de vegades amb un missatge difús, per què s’aposta tant pels grans esdeveniments esportius o per l’esport d’elit, amb una despesa important, i no tant per l’esport de base. És una mica demagògic, perquè nosaltres tenim una política de subvencions i de potenciació de la base molt important. Però, a més, crec molt en la necessitat dels referents. Un referent pot ser una persona, Lamine Yamal o Tadej Pogačar, o pot ser un esdeveniment esportiu. Aquest referent serveix perquè qui fa esport de base tingui un motor, perquè la gent s’animi més a agafar la bicicleta, a apuntar-se al club que té a prop de casa, a adherir-se a la federació i, d’aquí, al nivell que cadascú vulgui, ja sigui lúdic o competitiu. Crec que una política de país en què hi hagi com a mínim un esdeveniment esportiu de gran nivell cada any és necessària.
Vostè ha impulsat el concepte d’Esport 360. Què significa exactament?
És un dels grans eixos, juntament amb l’eix administratiu i el de les infraestructures. L’esport és tan transversal que arriba des de l’esport competitiu del màxim nivell, com pot ser el Grand Départ, fins al fet que una persona vulgui, gràcies a l’activitat física, tenir benestar físic i emocional, sense cap intenció de competir. Dins de l’Esport 360 estem impulsant, per exemple, la prescripció esportiva: que a través de la salut puguem arribar al fet que els centres de salut i el personal sanitari no recomanin, sinó que prescriguin activitat física per a uns criteris d’inclusió concrets. És un pas endavant molt important. I aquí també hi entren el turisme esportiu, l’alt rendiment i tot allò que envolta l’activitat física.
Prensa Ibérica - SPORT impulsa Graviteo, al Circuit de Barcelona-Catalunya, amb escalada, esports urbans i oci. Encaixa en aquesta idea?
És un molt bon exemple de l’Esport 360. Fa molt de temps que en molts àmbits es parla de viure una experiència: quan vas a comprar, quan vas a fer una activitat o quan vas a un restaurant. En l’esport també ha de ser així. El futur passa per això. Una cosa és l’àmbit competitiu, el que passa a la pista, que ha de buscar el màxim nivell possible. I Graviteo hi suma competicions al màxim nivell europeu i mundial de primeríssim nivell, oficials. Però també és el fet que qui hi vagi pugui viure l’experiència d’una altra manera, amb competicions més populars i amb una part gastronòmica, lúdica i musical. És una combinació molt bona, en un espai perfecte. El Grand Départ també tindrà associades festes, concerts i una agenda cultural molt completa. Tots dos són esdeveniments esportius, però així.
També pot acostar l’esport a gent més jove que no se sent tan atreta per la competició.
Sí. I encara més en els esports urbans, en els quals Graviteo està molt enfocat. Històricament han volgut estar una mica al marge de la competició, buscar el seu propi espai, més de trobada i comunitat. Ara han trobat aquest punt en què també volen competir, però cal que tot allò que ja passava a escala social continuï passant. Esdeveniments com Graviteo busquen aquesta experiència i permeten que sectors minoritaris que no havien volgut entrar tant des de la vessant competitiva ho puguin fer gràcies a una experiència conjunta.
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