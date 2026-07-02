Vela
La tramuntana beneeix l’arrencada del Mundial d’IQFoil, que reunirà les 400 millors promeses globals a la badia de Roses
Es disputa entre el 3 i el 10 de juliol i està organitzat pel Club de Vela la Ballena Alegre
La presentació s'ha celebrat aquest dijous a les ruïnes d'Empúries
El Campionat del Món juvenil i júnior de la classe IQFoil ha viscut la seva introducció aquest dijous al migdia. La competició s'ha inaugurat en un acte celebrat a les ruïnes d'Empúries, just davant d'una badia de Roses que acollirà, entre el 3 i el 10 de juliol, 400 joves competidors de 36 països. Seran els atletes amb més potencial del món en la disciplina. Tots ells buscaran bons resultats en la seva carrera juvenil abans de buscar fer el pas a la dinàmica olímpica.
L'acte inaugural ha comptat amb una àmplia presència institucional i ha estat presentat per Pep Subirats, director esportiu del Club de Vela la Ballena Alegre. El càmping santperenc és el principal organitzador de l'esdeveniment, juntament amb el Club Nàutic l'Escala -clau a l'hora d'aportar i coordinar un centenar d'embarcacions de suport- i els Ajuntaments de Sant Pere Pescador i de l'Escala.
També han assistit a la presentació Abel Garcia, secretari general d’Esports de la Generalitat; Josep Bofill, alcalde de l'Escala; Agustí Badosa, alcalde de Sant Pere Pescador; José Alberto "Lay" Gainza, president del Club de Vela la Ballena Alegre, i Josep Maria Isern, president de la Federació Catalana de Vela, entre d'altres.
Creixement meteòric de l'IQFoil
Hi ha hagut, a més, una àmplia representació de la Federació Internacional de la classe IQFoil. Aquesta modalitat de vela lleugera és una variant molt moderna del windsurf clàssic, que incorpora foils -és a dir, la tecnologia que permet "volar" a les embarcacions. Els vaixells o veles amb aquestes hidroales tenen molta menys fricció amb l'aigua, permeten una major maniobrabilitat i agilitat i suposen un repte tècnic superior. La variant està de moda i experimenta un enorme creixement -diverses de les institucions que han parlat han destacat aquest fet- i, en el cas específic de l'IQFoil, ja és esport olímpic des de 2024.
El vent, protagonista
Entre les diverses veus que han parlat durant l'acte hi ha hagut un altre tema comú: el vent. La tramuntana que s'ha aixecat a l'Alt Empordà s'ha fet notar també durant l'acte inaugural i ha augurat una setmana de bones condicions per la pràctica de la vela. Si bé el vent no es mantindrà com aquest dijous, es preveuen dies adients per a la disputa del Mundial. L'escalenc Josep Maria Isern, president de la Federació Catalana de Vela, ha estimat que el vent es mantindrà "entre els quinze o vint nusos" durant els dies de competició. Ha reconegut que aquestes condicions podrien beneficiar els interessos dels diversos joves regatistes altempordanesos que seran a la cita, acostumats a entrenar amb tramuntana.
Les regates començaran aquest divendres 3 de juliol i s'estendran fins una setmana després, el divendres 10, jornada en la qual es decidiran els campions. Hi haurà proves en les modalitats de race course i d'eslàlom. Els esportistes disputaran, a més, entrenaments i activitats paral·leles i tindran espais de convivència.
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