El Tour converteix Barcelona en la capital mundial de l’esport
La prova ciclista més important del món comença avui amb la presentació dels equips a les portes de la Sagrada Família / La retransmissió televisiva s’emetrà a més de 180 països i s’espera una afluència de 800.000 persones
Sergi López-Egea
Barcelona ja respira l’aire del Tour, menys sufocant que el que regna al carrer, amb l’objectiu de convertir-se en el millor Grand Départ de la història de la ronda francesa. La festa, més enllà de l’àmbit esportiu, comença avui mateix amb la solemne presentació dels equips participants, una desfilada que unirà dues de les joies del modernisme barceloní, el Recinte Modernista de Sant Pau i la Sagrada Família.
La capital catalana es convertirà, lluny dels focus de la Copa del Món de futbol –no hi ha cap altre remei que conviure sempre amb la pilota–, en la capital de l’esport mundial, perquè la sortida del Tour serà l’esdeveniment més important amb Barcelona de protagonista des dels extraordinaris Jocs Olímpics de 1992.
Si al principi es va parlar d’unes xifres que elevaven a 300.000 les persones que mouria la festa ciclista, és a dir, la prova esportiva amb Tadej Pogacar al capdavant, jugant-se ja el primer mallot groc per la capital catalana, les previsions superen els 800.000 assistents; tot i que, és clar, molts dels que vegin el pas del Tour dissabte, segurament repetiran diumenge, al marge del passeig de la cursa pels pobles tarragonins i barcelonins, que dilluns seran gironins, quan la prova posi el rumb cap a França. "Si tenim en compte, i ho sabem gràcies a l’activitat del transport públic, que un Sant Jordi mou 1,2 milions de persones, creiem que el Tour no es quedarà curt", explica Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
Decoració especial
I és en aquest últim aspecte on convé fer un parèntesi. És espectacular com estan tots els pobles de les comarques gironines per on anirà el Tour. És impossible que cap veí o conductor no s’adoni de la visita de la cursa prevista per al pròxim dilluns, tal com ja va observar aquest periodista camí de l’arribada a La Molina de la segona etapa de la Volta femenina guanyada per Paula Blasi. Localitats com Campdevànol, on hi haurà un esprint especial, o Ribes de Freser estaven decorades de manera impressionant igual com passa en el traçat tarragoní de l’etapa de diumenge.
Sentiment català
Per això, no és cap barbaritat afirmar que no només Barcelona s’ha bolcat amb el Tour, sinó que ho ha fet tota la Catalunya afortunada amb el trànsit de la prova. Ha sigut una inversió que superarà els deu milions d’euros però que mira al futur amb el llegat de la prova. Per on passava Àtila no creixia l’herba; per on va el Tour queda una empremta inesborrable, perquè ciutats que han acollit la prova ciclista, tant a França com a l’estranger, recorden durant dècades el trànsit de la carrera ciclista.
Així va ser el 1965 amb l’inoblidable triomf de Pepe Pérez Francés, un barceloní de cor, del qual es va parlar diverses generacions, avantsala d’un cap de setmana increïble amb l’actuació dels Beatles a la Monumental. Per això, els responsables de l’organització barcelonina del Tour volen que l’arribada de la Grande Boucle serveixi per fomentar la salut i l’esport; entre altres herències, amb un augment superior de l’ús de la bicicleta, com està passant en un París que no s’assembla de res al que es dibuixava el 1991 quan Miguel Induráin (que també serà a Catalunya) va guanyar el primer dels cinc Tours.
Avui es premerà el botó vermell que servirà perquè arrenqui l’ànima del Tour amb la presentació dels equips, un acte que es podrà veure per tot el món, amb els periodistes Carlos de Andrés, Elisenda Pineda i Jordi Basté com a conductors. Llàstima que TVE no ho ofereixi en obert i només es pugui seguir a través de RTVE Play.
La festa ciutadana ja s’acompanya d’hotels plens, turistes que, hagin vingut o no pel Tour, es llancen a comprar les peces i els objectes que es venen a la botiga oficial instal·lada a la plaça de Catalunya, tal com es va observar dimarts passat a la tarda, i ja amb tots els corredors participants dormint als hotels assignats, repartits, principalment, entre Castelldefels i Granollers.
Així que el que surti amb bicicleta fins dissabte podrà creuar-se amb corredors professionals, com entrenar-se amb els asos del Barça a Sant Joan Despí, i sobretot disfrutar, entre dissabte i dilluns, d’un espectacle gratuït que no costa un euro, un Tour que passarà pels llocs on es va a la feina, a l’escola, a comprar el pa, al supermercat, on es passeja el gos i on es fa esport; és a dir, un somni fet realitat.
El Grand Départ converteix Barcelona en el focus mundial de l’esport, perquè dissabte, gràcies a la televisió i al pas dels ciclistes, més de 180 països podran gaudir dels monuments de la ciutat, una capital catalana que ja es comença a transformar i a viure de groc, almenys fins dilluns que ve, gràcies als colors i la màgia del Tour.
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