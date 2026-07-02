Atletisme
El figuerenc Oussama Ouassou es consolida com un dels cinc millors esprínters d'Espanya
L'atleta del Barça aconsegueix a Lleida les millors marques de la seva carrera tant en els 100 metres (10.30) com en els 200 metres (20.88)
Obté la mínima per als Jocs del Mediterrani i puja posicions en el rànquing estatal
L'Alt Empordà té un dels atletes més ràpids d'Espanya en l'actualitat. El figuerenc Oussama Ouassou Ben Yahya va aconseguir, en el Míting de Lleida de finals de juny, les millors marques de la seva vida en els 100 i els 200 metres. Els 10.30 segons en els 100 metres suposen el cinquè millor registre de l'any a Espanya i els 20.88 segons en els 200 metres, el sisè.
L'enorme actuació de Ouassou li donaria, de moment, la possibilitat d'assistir als Jocs del Mediterrani. La mínima en els 100 metres estava establerta en 10.31 segons, marca que va superar per una centèsima. Queda, ara, a l'espera de la convocatòria oficial de la selecció espanyola en la cita.
Els registres del de Figueres representen un salt considerable respecte a la temporada anterior. Oassou, de vint-i-sis anys i esportista de la secció d'atletisme del Barça, venia de registrar 10.59 en els 100 metres i 21.50 en els 200 metres.
Dos reptes per tancar la temporada
Aquest cap de setmana, Oussama Ouassou disputarà el Campionat de Catalunya a Girona. Hi arriba com a segon classificat en el rànquing català en les dues proves que disputarà. Parteix, per tant, com un dels favorits per a pujar al podi.
Un cop finalitzada la cita catalana serà moment del Campionat d'Espanya, programat entre el 24 i el 26 de juliol. Hi assistirà amb la intenció de rebaixar encara més les seves marques i buscar un lloc entre els medallistes.
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