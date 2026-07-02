Àustria mesura la fiabilitat d’Espanya
Els dubtes generats en els partits de grup s’han de resoldre perquè ja no hi ha marge d’error: qualsevol derrota t’envia a casa.
Fermín de la Calle
Espanya jugarà el seu primer partit sense xarxa en aquest Mundial. S’apropa a l’abisme en el primer encreuament de les eliminatòries. El famós mata-mata brasiler. A partir d’ara, qualsevol derrota t’envia a casa. I el seu primer rival en aquest context és una selecció amb més prestigi tàctic que palmarès: Àustria.
Els austríacs passen per ser un referent tàctic mundial en dues etapes significades de la seva història per al futbol modern. La primera amb l’anomenat Wunderteam (l’equip meravella), que va dirigir entre el 1931 i el 1934 Hugo Meisl i va liderar Matthias Sindelar, "el Mozart del futbol", amb un joc combinatiu que va encisar el món.
Avui, un segle més tard, els austríacs són pioners en la implantació del gegenpressing, model que té com a pare intel·lectual el seu seleccionador, Ralf Rangnick. Proposta amb il·lustres deixebles com Jürgen Klopp, Thomas Tuchel i Julian Nagelsmann. Un estil que es caracteritza per la pressió alta, els atacs verticals i un ritme intens que asfixia els rivals.
I això últim no és una bona notícia per als de Luis de la Fuente, que si alguna cosa han evidenciat en els partits de grup és que no arriben en el millor moment físic. L’Espanya que va guanyar l’Eurocopa podia ser aquell Wunderteam per la seva capacitat associativa al mig o desplegar el gegenpressing amb la verticalitat de Lamine i Nico Williams als extrems. No obstant, el migcamp arriba lent i espès i les bandes espanyols no estan afilades encara.
Olmo, el desbloquejador
Rodri i Pedri continuen proposant el futbol que exigeix cada moment del partit, però amb una lentitud que perjudica la fluïdesa del joc espanyol. De la Fuente no ha apostat per fer canvis estructurals, més enllà de desdir-se del plantejament sense extrems del primer dia davant Cap Verd. Així que s’espera que es limiti a matisar l’onze amb la titularitat d’un Dani Olmo que malgrat les seves aparicions intermitents és qui més solucions ofereix al mig. Oyarzabal ocuparà el front d’atac despenjant-se si és necessari, i a les bandes, el golejador contra l’Uruguai, Baena, i Lamine miraran d’elevar les seves prestacions.
Rangnick alinearà una defensa amb tres centrals liderada per David Alaba, amb Posch i l’incansable Laimer als carrils. Els rostres més reconeixibles a dalt són el jugador del Dortmund Sabitzer i l’ariet Arnautovic, l’enfant terrible del futbol austríac que, als 37 anys, continua sumant gols amb Das Team. El davanter, que ha fitxat per l’Estrella Roja per complir una promesa que li va fer al difunt Sinisa Mihajlovic, llegenda de l’equip de Belgrad, quan l’entrenava en el Bolonya, amb els seus gols ha portat Àustria a un Campionat del Món 28 anys després.
Després de l’empat davant Cap Verd i de patir amb l’Uruguai, Espanya no es fia d’Àustria. Un rival amb poc per perdre i molt per guanyar. "Tenim les nostres armes, i si juguem amb la intensitat i el coratge que ens caracteritzen, els podem posar en dificultats", va advertir Sabitzer. I el madridista Alaba va repetir un mantra de Rangnick: "No hem de témer ningú si juguem al nostre nivell". Per generar més optimisme han desempolsegat un precedent que els porta bons records evocant el Miracle de Còrdova del 1978, quan Àustria va derrotar (3-2) Alemanya Occidental donant la campanada. Espanya està avisada. No hi ha xarxa, no hi ha marge.
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