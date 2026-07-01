Tercera RFEF
El Peralada pesca l'Amos de l'Àrea del Figueres i l'Escala explora el mercat d'arreu d'Espanya
L'unionista Sicka firma pels xampanyers acompanyat dels també gironins Moyano, Arrieta i Amoedo
L'Escala retoca la seva plantilla amb fitxatges provinents tant de Catalunya com d'Extremadura i Castella-la Manxa
Tant el Peralada com l’Escala ja estan movent fitxa per deixar les plantilles definides com més aviat, millor. Els dos altempordanesos de Tercera han tancat diverses operacions, fidels a la seva manera de treballar habitual durant els últims anys. El Peralada ha posat la lupa en el mercat gironí de Primera Catalana, mentre que l'Escala ha optat per explorar els grups de Tercera RFEF d'arreu d'Espanya.
El Peralada opta pel quilòmetre zero
Un dels damnificats per la confiança xampanyera en el futbol gironí és el Figueres. Dues categories per sota, la Unió ho té difícil per retenir els seus principals jugadors quan els truca el seu veí de Tercera Federació. Aquest any ha estat el torn de Sicka, extrem del planter, que fa el salt al Peralada després de firmar vuit gols en lliga. És el tercer any consecutiu que el guanyador de l'Amos de l'Àrea amb els de Vilatenim fa el pas als xampanyers, després de Khalid Noureddine (2024) i Biel Carreras (2025).
Sicka estarà acompanyat per dos jugadors més provinents de Primera Catalana. Són Nil Moyano, davanter del Palamós que ve de fer tretze gols aquesta temporada, i Jon Arrieta, jove central del Tossa. Arrieta, nascut el 2004, va jugar al Figueres durant un any de l'etapa juvenil. Finalment, l'última novetat anunciada pel Peralada és el retorn d'Ivan Amoedo. El migcampista gironí encetarà la seva tercera etapa al Municipal. L'última temporada l'ha disputat a cavall entre el Badalona, on no va tenir gaires minuts, i el Vic, amb qui va acabar descendint a Lliga Elit.
Reforços consolidats a la categoria
L'Escala, per la seva banda, és qui més moviments ha oficialitzat. Mentre que els anxovers han confirmat les baixes d'Antonio Bioque, Hugo García i Iker Nova, també han anunciat cinc incorporacions. Quatre venen de Tercera i una, de la Divisió d’Honor juvenil.
El pivot Jordi Manzano i el davanter centre Joel Arimany, tots dos amb passat més o menys recent al Peralada, són les dues cares més conegudes. Manzano arriba des del Tona i Arimany, des del Villarrobledo de la província d'Albacete. El davanter gironí formarà parella amb Umaru i aportarà una rematada i un joc d'esquenes ja ben coneguts a l'Alt Empordà.
D'altres grups espanyols de Tercera RFEF firmen també els defenses Iker Bermúdez i Eteme Tchamako, tots dos provinents del futbol extremeny. Tal i com explica l'Escala, Bermúdez representa un perfil de central tècnic i fi en la sortida de pilota -vindrà a cobrir el buit que deixa Bioque- mentre que el camerunès Eteme aportarà el físic i contundència que es perd amb la sortida d'Elián.
No seran els únics nous centrals de l'equip. El fornellenc Aniol Feliu, nascut el 2007 i procedent del Sant Cugat juvenil, sumarà joventut a la plantilla anxovera. És un fitxatge similar al de Robert Mitrea: un defensa acabat de sortir del futbol formatiu i amb gran potencial per a créixer.
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