Futbol
"És un pas enrere gran": el sènior femení del Figueres, en desacord amb la desaparició de l'equip
Tres jugadores de la plantilla expressen la seva opinió sobre el replantejament del model del futbol femení en elclub
La desaparició del primer equip femení de la Unió Esportiva Figueres ha generat reaccions contràries. La decisió de "replantejar" el model en el futbol femení de la Unió, anunciada i explicada a l'EMPORDÀ pel president Dani Sala, ha agafat per sorpresa tant l'equip com l'entorn del club. Judit Tarifa, Martina Custojà i Raquel Ventós, tres de les jugadores que formaven la plantilla del sènior a Primera Catalana, han volgut donar la seva opinió.
Les tres exfutbolistes del club neguen que hi hagués prou baixes de jugadores com per a impossibilitar formar una plantilla. Tarifa i Custojà expressen que tenien pensat continuar al club, però que "no se'ls va preguntar". Raquel Ventós, una de les capitanes i l'única jugadora que ha viscut els set anys del sènior figuerenc, sí que havia decidit marxar al Cabanes, però explica que "cada any s'han anat afegint cinc, set o vuit jugadores noves" i que, per tant, la continuïtat del projecte hauria estat viable.
Situen el canvi d'entrenador a mitja temporada com un dels elements de trencament entre la plantilla i el club. El tècnic Pau Téllez va passar a ser el segon de Toni Sánchez quan aquest va fitxar per la Unió a principis de febrer. Les jugadores lamenten que no se'ls va informar de la decisió: "El club ens hauria d'haver emparat davant la situació i ens hauria d'haver donat una alternativa planificada. Va haver-hi una discrepància d'opinions, no entenien que ens sentíssim menystingudes", diu Ventós. "Els vam dir que ens sentíem abandonades", relata Judit Tarifa.
La mateixa Tarifa fa autocrítica respecte a la temporada 2024/2025, quan l'equip va patir una bona colla de baixes durant l'any. "Vam donar l'aprovació sobre que tindríem compromís i crec que això s'ha superat, ningú se'n pot queixar", exposa. "Crec que s'ha criticat molt la qüestió de falta de compromís de l'equip com a una cosa genèrica de tot l'equip, i no ha estat així", opina Ventós, que també destaca els bons resultats obtinguts enguany. El Figueres ha estat sisè a Primera Catalana, plaça que no només li ha assegurat la permanència, sinó que l'ha apropat a les posicions que suposaven l'ascens a Preferent.
Futur reinici des de Segona
Ara, la Unió perdrà la categoria per a una futura i hipotètica recuperació del primer equip. Les figuerenques van ascendir durant el seu primer any, la temporada 2019/2020, i han anat assolint la permanència fins avui, situades com l'equip femení altempordanès de categoria més alta. "És una lliga que s'ha lluitat durant molts anys, amb molt sacrifici, i pujar de Segona a Primera és molt difícil i no sé si es tornarà a fer", valora Judit Tarifa.
"És un pas enrere gran i que un club com el Figueres no tingui sènior femení és preocupant", conclou Custojà. Planteja també l'efecte que la desaparició del primer equip pot tenir en l'estructura de base: "Si no hi ha sènior les nenes petites no tindran un model, i quina serà la seva expectativa, anar a un altre club?".
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