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LA PRESA DE POSSESSIÓ BLAUGRANA

Laporta reivindica les seves tres Lligues en cinc anys: "Hem tornat a combatre i hem tornat a vèncer"

El president del Barça introdueix el Reial Madrid i Florentino Pérez en el discurs del seu nou mandat

Joan Laporta, durant el discurs de la presa possessió com a president del FC Barcelona fins al 2031.

Joan Laporta, durant el discurs de la presa possessió com a president del FC Barcelona fins al 2031. / Valentí Enrich / SPO

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Joan Domènech

Li costa poc, més aviat gens, fer servir un llenguatge combatiu i directe a Joan Laporta. Amb més o menys dosis de rigor protocol·lari, el president del Barça poques vegades es mossega la llengua. En la presa de possessió oficial del seu quart mandat com a president del Barça va introduir la novetat d’incorporar el Reial Madrid en els seus plans, i en les seves al·lusions, d’acord amb el nou estatus i relació que manté amb el gran club rival i el seu president Florentino Pérez.

Ho va fer a partir de la reivindicació dels assoliments del Barça, associats a la seva tasca presidencial des que va tornar a l’entitat amb el triomf electoral del 2021. "Som un club hegemònic, amb tres lligues guanyades en cinc anys", va dir en castellà, adreçant-se a l’"amic" Javier Tebas, president de LaLiga i soci del Reial Madrid, tot i que enfrontat a Florentino Pérez.

"Vam plantar cara als insolents i als injuriosos. Vam proclamar als quatre vents que havíem tornat i vam superar tots els obstacles. Vam tornar a combatre i vam tornar a vèncer", va assegurar amb un caire d’èpica per remarcar la recuperació esportiva del club, demostrada amb les Lligues de Xavi Hernández (2023) i les de Hansi Flick (2025 i 2026). La presumpció a què no va voler renunciar Laporta es va ampliar en recordar que la institució, en totes les seves facetes esportives, ha obtingut 136 Lligues i 134 Copes al llarg de la història.

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Aquests obstacles a què al·ludia Laporta no eren els purament esportius, com es va afanyar a perfilar. Entre els insolents i els injuriosos es troben destacats membres del que ell anomena "madridisme sociològic", que auspicia a l’ombra Florentino Pérez, també reelegit el mes de maig passat.

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Laporta reivindica les seves tres Lligues en cinc anys: "Hem tornat a combatre i hem tornat a vèncer"
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