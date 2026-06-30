Graviteo Urban Sports Festival
La selecció espanyola d'escalada arriba a Barcelona amb diversos noms a seguir de prop
Guillermo Peinado i Geila Macià són alguns dels noms que lideren la representació estatal en una cita que reunirà a Barcelona alguns dels millors especialistes europeus de bloc i velocitat
La selecció espanyola d'escalada afronta a GRAVITEO Urban Sports Festival una de les cites més importants i atractives de la temporada amb l'al·licient de competir davant del seu públic i en un escenari molt especial.
Del 17 al 19 de juliol, el Circuit de Barcelona-Catalunya acull el World Climbing Europe Championship Barcelona 2026 de bloc i la World Climbing Europe Series Barcelona 2026 de velocitat, dues competicions que situaran Barcelona en el centre del calendari continental. L'esdeveniment arriba amb una selecció espanyola que buscarà ser protagonista davant de la seva afició.
La velocitat serà la primera gran cita internacional d'escalada a GRAVITEO. El divendres 17 de juliol, la World Climbing Europe Series Barcelona 2026 reunirà especialistes continentals en una modalitat directa, explosiva i fàcil de seguir per a qualsevol aficionat.
Molt més que dos noms propis
Espanya arriba amb el seu equip ja definit. En categoria masculina, la llista està formada per Erik Noya Cardona, Miguel Gómez Barrios, Alberto García Rodríguez de Sepúlveda, Oriol Codina Pineda, Alejandro Rivas Domínguez, Darío Andrés Ruiz, Unax Uterga Flamarique i Alejo Bernabé Fernández.
"Arribem a GRAVITEO en un moment molt avançat de la temporada internacional. Pràcticament tots els esportistes de la selecció ja han competit en proves de la Copa del Món i coneixen perfectament el nivell d'exigència d'aquest circuit, fet que ens permet afrontar la competició amb referències molt clares", Ivan Terricabras, entrenador de la selecció espanyola de bloc.
Erik Noya Cardona és el gran nom propi de l'equip masculí i un dels especialistes espanyols amb més trajectòria internacional. La temporada passada va fregar el podi a la Copa del Món de Chamonix amb una quarta posició i tornarà a liderar una selecció en la qual també figuren Miguel Gómez Barrios, Unax Uterga Flamarique, Alberto García Rodríguez de Sepúlveda, Oriol Codina Pineda, Alejandro Rivas Domínguez i Darío Andrés Ruiz.
Carla Martínez, una altra referent espanyola
En categoria femenina, la convocatòria espanyola de velocitat està encapçalada per Leslie Romero Pérez, Carla Martínez Vidal, María Laborda Sagaste, Leire Ruiz de Argandoña Otano, Nora García Maestu, Julia Pacheco Porras i Haizea Pinto Ilincheta.
Romero afronta la cita després d'aconseguir la medalla de plata a la World Climbing Europe Series de Zakopane 2026 i després de proclamar-se campiona de la Copa d'Europa de St. Pölten 2025. Carla Martínez Vidal completa una representació espanyola de primer nivell per a la prova de Barcelona. Arriba en un gran moment de forma després de conquistar el bronze a St. Pölten i acabar quarta a Zakopane durant la present temporada.
La velocitat espanyola tindrà al davant una important representació internacional que garanteix una competició del màxim nivell. Entre els inscrits sobresurt l'ucraïnès Yaroslav Tkach, bronze als World Games de 2022 i un dels noms consolidats del circuit internacional, acompanyat pel seu compatriota Hryhorii Ilchyshyn, un dels especialistes més en forma del panorama europeu. Juntament amb ells, escaladors procedents de països com Àustria, França, Gran Bretanya, Suïssa, Eslovènia o Austràlia completen un cartell de gran exigència esportiva.
"Competir a casa sempre suposa un estímul afegit. Tenim un grup molt compromès, amb ganes de rendir al màxim davant del públic espanyol i d'aprofitar una cita d'aquest nivell per continuar acostant-nos a les millors seleccions del món", Ivan Terricabras, entrenador de la selecció espanyola de bloc.
Els noms propis d'Espanya en bloc
En bloc, Guillermo Peinado Franganillo s'ha consolidat com un dels principals referents espanyols de la modalitat. Arriba a Barcelona després de signar una destacada temporada internacional, amb una medalla de plata a la World Climbing Europe Series de Liptovský Mikuláš 2026 i una sisena posició a la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026. Al seu costat també destaca Manuel Antonio Pastor Sánchez, que aquest any ha aconseguit una vuitena posició a Liptovský Mikuláš i una onzena a Kaunas dins del circuit continental.
En categoria femenina, Geila Macià Martín és una de les grans referents espanyoles en bloc i la FEDME l'assenyala com un dels noms a seguir en la competició de Barcelona. Arriba avalada pel tercer lloc aconseguit a la recent World Climbing Europe Series de Liptovský Mikuláš i pels èxits assolits en categories inferiors, on es va proclamar campiona del món juvenil de dificultat i subcampiona del món juvenil de bloc a Hèlsinki 2025. Lucía Sempere González, per la seva banda, també figura entre les espanyoles més destacades després d'acabar vuitena en la prova continental disputada a Lituània. Altres noms a seguir dins de la representació espanyola són Aida Torres Illamola i Míriam Díez Luengo.
"El nostre objectiu és ser competitius, lluitar per ser presents a les rondes decisives i continuar consolidant la feina que s'està fent al llarg de tota la temporada", Ivan Terricabras, entrenador de la selecció espanyola de bloc.
El World Climbing Europe Championship Barcelona 2026 reunirà una destacada representació del bloc europeu, amb alguns dels principals especialistes del continent. En categoria femenina sobresurten noms com les franceses Oriane Bertone i Zélia Avezou, habituals protagonistes de les grans competicions internacionals, la italiana Camilla Moroni, la belga Chloe Caulier, la britànica Emma Edwards o la ucraïnesa Viktoriia Meshkova. Juntament amb elles, l'àmplia participació internacional permetrà gaudir d'una competició d'altíssim nivell a Barcelona.
GRAVITEO arriba així com una cita especialment valuosa per a l'escalada espanyola. No només per reunir un Campionat d'Europa i una prova de l'Europe Series en un mateix escenari, sinó perquè permetrà al públic animar els seus esportistes més de prop que mai. A més, per a tots els escaladors, competir al Circuit de Barcelona-Catalunya suposa fer-ho en un entorn diferent de l'habitual, dins d'un festival especial de caràcter gratuït —adquirint prèviament una entrada en línia— que busca donar visibilitat als esports urbans i de muntanya.
- La multa de fins a 3.000 euros que poden rebre molts veïns per tenir l’aire condicionat a la façana
- Les pèssimes notes en Matemàtiques de la selectivitat posen en peu de guerra els estudiants: 'Vaig treure un 8 a batxillerat i un 4,5 a les PAU, era un examen impossible
- Aliança Catalana expulsa el seu candidat a Figueres, Arnau Liesa, després de revelar-se la seva relació amb una exalumna menor d'edat
- L’avís de les òptiques sobre les ulleres de sol barates: 'És pitjor portar unes sense filtre que no portar res
- El restaurant mariner que ha convertit la llagosta del cap de Creus en el seu símbol
- Les mestresses de casa poden sol·licitar una ajuda de 628 euros al mes després de complir els 65 anys
- No cal esperar que 'li passi': aquests són els símptomes d’un cop de calor i què has de fer
- Mor l'exconcursant de 'La Voz' Oriol López en una caiguda al bany