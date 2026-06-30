Futbol
Martina Fernández apunta al Barça i Pep Chavarría, al Chelsea
La d'Ordis és a prop de tornar al club blaugrana, que té una clàusula de recompra
El figuerenc negocia amb l'equip entrenat per Xabi Alonso i podria estrenar-se a la Champions si es concreta el traspàs
L'ordienca Martina Fernández i el figuerenc Pep Chavarría apunten a protagonitzar moviments destacats en el mercat de fitxatges d'aquest estiu. Fernández podria tornar al Barça, mentre que Chavarría està negociant amb un gegant anglès com el Chelsea.
En el cas de la central d'Ordis, Catalunya Ràdio ja va avançar a principis de maig la possibilitat de la seva tornada des de l'Everton anglès. Ara, el diari Sport, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, ha detallat que el Futbol Club Barcelona està a punt d'executar la clàusula de recompra de la qual disposa.
En cas de concretar-se el fitxatge, Martina Fernández tornaria al club on va jugar des de 2018, quan era cadet, fins al gener de 2025. La central va sortir cedida a l'Everton per tal de buscar minuts, l'experiència va ser un èxit i el club de Liverpool la va fitxar l'estiu passat. El seu protagonisme i bon rendiment, però, han cridat l'atenció del seu anterior club ben aviat. El Barça necessita efectius a la posició de central, fet que obre un espai per a la d'Ordis que abans no existia.
De Vallecas a Londres
Pep Chavarría, per la seva banda, s'apropa a un moviment sorprenent que el duria a disputar la Champions League. Xabi Alonso, nou entrenador del Chelsea anglès, l'ha demanat per al lateral esquerre. Segons informa el periodista Matteo Moretto, el Rayo Vallecano i els de Londres ja negocien el traspàs, després que el lateral figuerenc aprovés el moviment.
Chavarría ha destacat aquesta temporada tant en la lliga, on ha acabat vuitè amb el Rayo, com sobretot en la competició europea. L'ex del Figueres, l'Olot i el Zaragoza ha estat indiscutible en l'onze dels madrilenys, que van arribar a la final de la Conference League en una fita inèdita per a l'entitat.
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