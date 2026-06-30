Siurana
L'esperada Barretina Rural Fest reunirà més de 1.200 persones a Siurana
La cita arriba a la seva onzena edició amb la clàssica cursa d’obstacles, un nou concurs de disfresses i música durant deu hores seguides
La Barretina Rural Fest de Siurana tornarà a reunir aquest any un total de 1.200 participants, el màxim d’inscripcions que ha tingut fins ara l’esdeveniment. Se celebrarà el pròxim dissabte 4 de juliol a partir de les sis de la tarda i fins a la matinada. Segons explica l’organització, les places es van esgotar en només set dies a partir de l'1 de maig passat, un període encara més ràpid que el de les edicions anteriors.
L'eix central de la festa serà, de nou, la popular cursa d'obstacles. L'organització avança que el seu recorregut no experimentarà grans canvis respecte a altres anys. La voluntat és mantenir l’essència de la cursa, tot i que sí que es mouran algunes proves de lloc i se n'incorporarà alguna de nova.
Aquesta edició també introduirà un nou concurs de disfresses per als participants que facin la cursa disfressats. Hi haurà un jurat que valorarà els vestits i suposarà una novetat pensada per reforçar el vessant festiu de la jornada. L’organització també estudia fer alguna activitat entre concerts, com ara algun concurs o prova per amenitzar la festa.
Deu hores de música
La programació musical serà un dels grans atractius de la jornada. L’objectiu és que hi hagi música constantment des de l’inici de la festa, a quarts de set, fins a les cinc de la matinada. Entre els artistes i grups citats hi haurà Norfeu i Molina (19:45h), que acompanyarà el sopar; Bannana Beach Trio (21h), que aportarà un ambient més rumber, amb rumba catalana, versions i cançons pròpies; els Akoblats (23h), grup de versions; La James Band (1h), amb repertori de pop, rock i música catalana, i DJ K-Zu (3:30h), conegut per fer versions catalanes en format màquina.
Alguns dels grups ja havien passat per la festa en edicions anteriors, mentre que altres hi actuaran per primera vegada. Bryan Valero, un dels membres de l'organització, destaca que "la música forma part de la identitat de l’esdeveniment" i apunta que la idea és que la gent que participa en la cursa també es quedi després en els concerts.
La festa que obre l'estiu
La cita arriba a la seva onzena edició, tot i que el projecte ja suma dotze anys de trajectòria. Bryan Valero recorda que la iniciativa va començar com una activitat més petita per poder cobrir les necessitats de la Unió Esportiva Siurana, però que ha anat creixent fins a convertir-se en un clàssic de després de Sant Joan.
"El que va començar amb una mica de música per poder pagar les despeses de la temporada ha anat creixent fins a convertir-se en una de les festes per engegar l’estiu", explica. Des de l’organització es mostren sorpresos i agraïts pel vincle creat amb els participants i pel tipus de públic que repeteix any rere any.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aliança Catalana expulsa el seu candidat a Figueres, Arnau Liesa, després de revelar-se la seva relació amb una exalumna menor d'edat
- Mor l'exconcursant de 'La Voz' Oriol López en una caiguda al bany
- Jorge Branger, sobre l’habitatge: 'Per comprar un piset de 300.000 euros cobrant 1.600, cal treballar 185 mesos seguits sense gastar res
- Les mestresses de casa poden sol·licitar una ajuda de 628 euros al mes després de complir els 65 anys
- El restaurant mariner que ha convertit la llagosta del cap de Creus en el seu símbol
- El pont de fusta de la Muga a Empuriabrava guanya importància estratègica amb el tancament del pas dels Griells
- Jana Illa i Oriol Mención, nova pubilla i nou hereu de Figueres en el marc de la Festa de Sant Pere
- Bárbara, xilena a Catalunya: 'Em sento discriminada quan no em parlen en català; hi ha una idea de respecte mal entesa