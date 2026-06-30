L’inici de la ronda francesa
Consells imprescindibles per seguir el Tour a Catalunya
Aquesta petita guia, feta amb l’experiència adquirida amb la presència en 35 edicions anteriors de la cursa, convé llegir-la si es vol disfrutar en l’estrena catalana de la ronda francesa
Sergi López-Egea
Queden quatre dies per a l’estrena del Tour 2026 amb una contrarellotge a Barcelona de 19,6 quilòmetres i és el moment de començar a preparar l’estratègia per seguir la cursa en viu i en directe. Anem per parts i per etapes, centrats exclusivament en les tres jornades de les 21 programades que es disputen en territori català.
¿Com ens podem desplaçar a la primera etapa del Tour i amb quant de temps?
S’ha de tenir en compte que el Tour no és només el fugaç pas dels ciclistes; en aquest cas, vuit corredors per equip que passaran a gairebé 60 quilòmetres per hora en bona part del recorregut. És a dir; veure’ls o identificar-los és pràcticament missió impossible fins i tot per als molt entesos en aquest esport. Per això, cal anticipar-se –i molt–, sobretot si es té en compte que la presència de públic en la primera etapa rondarà per sobre dels 300.000 espectadors (més de tres vegades la graderia del Camp Nou en plena ebullició).
Que a ningú se li acudeixi agafar el cotxe. Estarà tancat i barrat tot el recorregut –s’han contractat tanques a tot Espanya– i serà impossible acostar-se als carrers pròxims si no es fa a peu. Serà complicat fins i tot anar-hi amb bicicleta o patinet. Com que la majoria del transport públic terrestre (autobusos i tramvies) estarà anul·lat o modificat, sens dubte, el metro és el millor mitjà per moure’s.
Si es té en compte que al matí ja es tancarà el circuit perquè es puguin entrenar els equips i que la caravana publicitària (un altre al·licient que té previst repartir cada dia milers de regals), el millor és començar a acostar-se al circuit a primera hora del matí. A partir de les 14 hores serà impossible trobar un forat. No és descartable que algunes persones, sobretot visitants estrangers, dormin a la zona de Montjuïc per aconseguir un lloc privilegiat en els últims quilòmetres.
¿On ens podem col·locar?
L’experiència viscuda en 35 Tours anteriors indica que el millor és buscar una cantonada en algun dels revolts urbans a l’inici del circuit (encreuaments dels carrers Llull amb Pla o Cantàbria amb Guipúscoa). Als revolts, els ciclistes frenen i se’ls pot veure millor i també passa més lenta la caravana publicitària, per la qual cosa és més fàcil aconseguir obsequis. Cal evitar les zones de màxima afluència turística perquè estarà tot ‘petat’ i és recomanable buscar una terrassa d’algun bar –millor inspeccionar abans el recorregut– per tenir assegurat menjar, beguda i lavabo, que són moltes hores. Però consumiu, per descomptat.
¿Què podem portar a sobre i què podem deixar a casa?
No aneu amb animals domèstics. Els gossos no saben de ciclisme i els és igual que es reparteixin regals. Pateixen amb la calor, es posen nerviosos i si s’escapen poden organitzar una destrossa de consideració. Els nens molt petits (és a dir, nadons) tampoc disfruten de l’espera; en canvi, a partir de 6 o 7 anys poden viure una experiència inoblidable. A França, des de fa uns quants Tours, els nanos hi van amb caixes de cartró on dibuixen una diana, i com que els caravavanistes que reparteixen els obsequis ho saben, els llancen allà, de manera que és fàcil tornar a casa amb un botí de records. Vigileu els nens i ni se us acudeixi creuar la calçada. Durant la segona i tercera etapes no hi haurà tanques a la carretera i passen centenars de cotxes acreditats abans que els corredors. Aquests vehicles no van gaire ràpids i porten els llums encesos, però si es creuen un nen o qualsevol adult hi pot haver un accident. Aneu amb precaució.
Agafeu gorres per protegir-vos de la calor i porteu aigua a sobre en una petita motxilla, tot i que aposteu per seure en una terrassa. No us torneu bojos provant de fer ‘selfies’. És millor disfrutar del moment. Assegureu-vos de portar el mòbil carregat i no abuseu de les pantalles, que seran moltes hores i l’espectacle serà a la carretera.
¿Què podem fer i no fer en les dues etapes en línia?
El consell és semblant per a diumenge (Tarragona-Barcelona) i dilluns (Granollers - Les Angles travessant la frontera per Puigcerdà). Si per desgràcia cau un ciclista o més al lloc escollit és millor no intervenir. Les assistències arriben en segons i saben què han de fer. No toqueu els ciclistes ni les zones d’ascens més lentes, no proveu de córrer al seu costat i per molta calor que faci no els llanceu aigua. Ells saben hidratar-se i mullar-los encara els pot molestar més. Crideu tot el que vulgueu. Un crit a la caravana publicitària pot anar acompanyat d’un regal. Però, sisplau, no travesseu quan passin aquests vehicles ni mireu de córrer cap a ells. Els caravanistes llancen els regals a terra per evitar accidents; no deixeu anar les mans dels nens.
El tren també és aconsellable per acostar-se a les localitats de pas. La carretera es tancarà des de primera hora del matí i serà complicat arribar amb cotxe tret que s’aposti per dormir el dia anterior a la cuneta, al vehicle o en tendes de campanya.
L’aposta per la tercera etapa
Per a aquells que no treballin o puguin demanar festa, la tercera etapa serà, sens dubte, la millor per veure el pas del Tour. Al caure en dilluns hi haurà menys gent. Cal tenir en compte que bona part de la segona etapa transita al costat de les platges, amb la qual cosa banyistes i aficionats al Tour hauran de conviure. Una bona alternativa és dormir diumenge a la nit en alguna localitat per la qual transita la prova. Aquest periodista ha pogut comprovar que encara queden llocs per dormir (de dissabte a diumenge, a la costa, és impossible a preu assequible) per menys de 100 euros la nit. Es podrà arribar diumenge tranquil·lament amb cotxe, fer un sopar romàntic o familiar i disfrutar del pas del Tour sense atabalar-se, tot i que també hi haurà molta gent, sobretot, acostant-se a la frontera francesa.
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