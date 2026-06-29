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Futbol platja

El Roses Platja aprofita la condició de local per guanyar dos partits i sortir del descens

Els de Maxi Ponzetti vencen el Benidorm i el Santamaría i perden contra el Cádiz i el Barcelona

La plantilla del Roses Platja, aquest cap de setmana.

La plantilla del Roses Platja, aquest cap de setmana. / Shoot BDM

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Roger Illa

Roger Illa

Roses

El Roses Platja va jugar quatre partits durant la jornada de Primera Divisió disputada al poble i en va guanyar dos. Gràcies a aquests resultats, escapa momentàniament de les places de descens.

L'equip entrenat per Maxi Ponzetti va jugar, dijous, contra el Benidorm, i va imposar-se per un contundent 4-10. Els dos partits següents, divendres i dissabte contra el Cádiz i el Barcelona, van resoldre’s en derrotes. En la jornada de diumenge va tornar la felicitat per al conjunt local: el Roses va golejar el Santamaría, el cuer, per un clar 8 a 2.

Així doncs, el club ha aprofitat l’incentiu de jugar a casa per a sortir de la zona de descens. El Roses arribava amb només tres punts, però ara en té nou, puja una plaça -tot superant l’Atlético Torroxeño- i deixa d’estar entre les tres últimes posicions.

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Aquest cap de setmana vinent, entre el 3 i el 5 de juliol, serà la Primera Divisió femenina la que passarà per Roses i tancarà la gira de competicions oficials de futbol platja en el poble.

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