Segona Catalana
L'AE Roses mesclarà l'aposta per la joventut amb la suma de lideratge per buscar la part alta de Segona
A la renovació de l'staff tècnic i bona part de la plantilla s'hi sumen sis incorporacions, entre les quals hi ha el retorn de dos veterans i quatre apostes amb potencial
L'Agrupació Esportiva Roses continuarà tenint una de les plantilles més joves de Segona Catalana. L'equip rosinc buscarà competir per un lloc en el play-off d'ascens amb un equip similar al de la 2025/2026 i amb, de moment, sis noves incorporacions. Nelson Hinojosa i Juan Diego Herrera seguiran dirigint el conjunt i la major part de la plantilla renovarà.
Dos retorns
El fitxatge estrella del Roses és un retorn, el de Joel Huertas. El migcampista, de 31 anys, torna a vestir de blau i taronja després d'un any apartat del futbol per motius laborals. Huertas havia disputat les temporades 2023/2024 i 2024/2025 amb el club, tots dos anys a Primera Catalana. Té experiència en categories superiors com la Primera Divisió de Polònia o l'antiga 2a B espanyola. Està cridat a ser un dels líders de la plantilla.
L'altre veterà que se suma a l'equip és Sergio Blanco "Boque". El porter, Amos de l'Àrea de la temporada 2022/2023, ja té experiència a la porteria del Mas Oliva i va disputar l'últim any amb el Palau-saverdera.
S'afegeix talent jove
Sumades dues peces amb experiència, el que resta del mercat de fitxatges rosinc concorda amb l'habitual aposta per la joventut del club. L'equip pesca dues joves peces de la Unió Esportiva Figueres: el migcampista Gerard Forés i el davanter centre Eric Torres. Els dos jugadors van ser artífexs del títol del MIC 2025 figuerenc.
Forés va patir una greu lesió en la final d'aquell torneig que li ha impedit disputar cap minut aquest any a Primera Catalana, en la que era la seva primera temporada com a amateur. Torres, per la seva banda, ha tancat enguany la seva etapa de juvenil i farà el pas a un primer equip a Segona Catalana.
A banda, l'AE Roses incorpora també un jugador local com Wail El Ouariachi, una peça polivalent i jove amb experiència al Peralada i al Badalona Futur d'edat juvenil. El Ouariachi, nascut el 2007, prové del Roses City, on ha disputat l'últim tram d'aquesta temporada passada.
Finalment, la darrera incorporació que ha anunciat el Roses és la promoció del juvenil Iker Giménez. El lateral esquerre, encara en edat de futbol formatiu, formarà part de la dinàmica del primer equip rosinc.
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