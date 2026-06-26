Atletisme
Tercer lloc en el Trofeu Ibèric d'Idalky Paulino i Campionat de Catalunya d'Anwar Slilam, de l'Associació Atlètica Figueres
Els dos joves atletes sub-18 brillen en els 110 metres tanques i en les proves combinades, respectivament
Bona setmana per a la base de l’Associació Atlètica Figueres, que va sumar dues noves medalles gràcies als seus atletes Anwar Slilam i Idalky Paulino. Slilam va fer-ho en el Campionat de Catalunya, mentre que Paulino va pujar al podi al Trofeu Ibèric.
Slilam va fer un temps de 13,96 segons en els 110 metres tanques, un registre que li va valdre penjar-se l’or català amb una diferència notable sobre la resta de competidors. La marca també representa la millor marca personal del figuerenc, un dels atletes amb més projecció en la base del club altempordanès.
Per la seva banda, Idalky Paulino continua fent grans passes en les proves combinades. Paulino va ser escollit per competir en el Trofeu Ibèric, que enfrontava els millors atletes multidisciplinaris d’Espanya i Portugal. El figuerenc va ser un dels dos únics catalans presents a la cita, celebrada a Lisboa, i l’únic de la categoria d’edat sub-18.
No va satisfer-se amb l’experiència, ja que va pujar al podi amb la tercera posició. Paulino va aconseguir un total de 6.469 punts en el decatló, aconseguits gràcies als següents registres: 11.84 segons en els 100 metres; 6.28 metres en el salt de llargada; 12.93 metres en el llançament de pes; 1.76 metres en el salt d’alçada; 49.67 segons en els 400 metres; 14.69 segons en els 110 metres tanques; 37.16 metres en el llançament de disc; 3.28 metres en el llançament de perxa; 47.17 metres en el llançament de javelina, i 4:55:71 minuts en els 1.500 metres. Va guanyar les proves dels 400 metres i del llançament de pes.
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