Mundial 2026
Roger Arbusà, el periodista empordanès que cobrirà el seu primer Mundial de futbol: "Hi vaig amb una il·lusió enorme"
El del Far d'Empordà, periodista de Catalunya Ràdio, es desplaça aquest cap de setmana als Estats Units per seguir l'actualitat de la competició a partir dels setzens de final
El Mundial de futbol, que en aquesta edició organitzen Mèxic, els Estats Units i Canadà, va començar el passat 11 de juny, i aquest dissabte el periodista del Far d'Empordà Roger Arbusà Roca, de Catalunya Ràdio, hi arribarà. "La meva feina serà seguir, a partir dels setzens de final, els vuit jugadors del Barça que estan disputant el Mundial amb la selecció espanyola. També la resta de catalans convocats", explica.
Arbusà, que ja havia participat en pretemporades del FC Barcelona com a informador, confessa que hi va "amb una il·lusió enorme, ja que viuré en persona el meu primer Mundial, que per a mi és l’esdeveniment més gran que hi pot haver i que puc cobrir com a professional". Per tant, remarca que es considera un autèntic privilegiat i, alhora, també se sent amb molta responsabilitat per explicar i traslladar als oients el dia a dia dels jugadors blaugranes i catalans en aquest Mundial, que és el més llarg, gran i expansiu de la història. El seu primer destí serà la ciutat de Chattanooga, a l’estat de Tennessee, on encara hi estarà concentrada la selecció espanyola fins al final de la fase de grups.
Després, en funció de com la selecció espanyola hagi quedat classificada, li tocarà anar cap a Los Angeles, Miami o Seattle, per seguir el torneig a partir dels setzens de final.
"Tinc ganes de veure la repercussió i la presència de Lamine Yamal als Estats Units i, també, somio a poder viure un Espanya-Argentina, en el que seria un partit històric i sense precedents: per primera i segurament última vegada, Leo Messi contra el seu hereu", continua explicant el periodista de Catalunya Ràdio.
El mes de setembre de l’any passat, la lliga de Primera Divisió de futbol s’aturava pels partits de classificació pel Mundial i Catalunya Ràdio enviava a Madrid i a Bulgària Roger Arbusà, per seguir l’última hora dels jugadors del Barça amb la selecció espanyola. Al mes de juny anterior ja havia estat a Alemanya amb el combinat estatal. "Aquest estiu he estat l’encarregat de cobrir i informar sobre el dia a dia del club, que, per a mi, sempre és una gran experiència. Especialment aquest any, que he anat al Japó i a Corea, on no hi havia estat mai. Com sempre, els estius al Barça són molt moguts, a nivell de mercat de fitxatges, però, també, pel que fa a afers extraesportius, com ara el cas Ter Stegen, que ha marcat el dia a dia de la nostra agenda. Tot plegat és molt intens i t’obliga a estar actiu i connectat en tot moment", explicava Arbusà a EMPORDÀ.
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