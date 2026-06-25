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Estat d’emergència

Trucada de desesperació del futbolista Lucas Trejo després dels terratrèmols de Veneçuela: "No sé res de la meva família"

"Demano ajuda, sisplau. No sé res de la meva família, sisplau resin per ells. Vull creure que no eren allà"

Lucas Trejo, durant un entrenament.

Lucas Trejo, durant un entrenament. / @lucastrejo_lt

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El Periódico

Els terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 produïts a Veneçuela i que han obligat que es decreti l’estat d’emergència al país estan provocant situacions desesperades entre els familiars de les víctimes i dels encara desapareguts, amb els serveis d’emergències mirant de desenvolupar les seves tasques de rescat entre les ruïnes dels edificis caiguts.

El futbolista argentí Lucas Trejo, defensa de 38 anys que juga al Marítimo La Guaira de la segona divisió de Veneçuela, va fer una crida a través de les xarxes socials. Trejo va explicar que la seva família està desapareguda.

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Edifici esfondrat

"Demano ajuda, sisplau. No sé res de la meva família, sisplau resin per ells. Vull creure que no eren allà", va escriure. "El nostre edifici a Playa Grande es va esfondrar", va explicar Trejo, de 38 anys, i amb una llarga trajectòria en el futbol veneçolà.

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