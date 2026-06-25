Futbol platja
Roses, seu de 24 partits de la Primera Divisió de futbol platja entre dijous i diumenge
És la tercera setmana de competició de la màxima categoria estatal
El Roses Platja afronta les jornades partint des del descens i amb tres enfrontaments directes per a la permanència
Roses és la seu, des d'aquest dijous a la tarda fins diumenge, del tercer cap de setmana de competició a la Primera Divisió espanyola de futbol platja. Un total de vint-i-quatre partits, sis per dia, es disputen sobre la sorra rosinca i enfronten els millors equips a escala estatal.
El poble és seu de la Primera Divisió masculina després d'acollir partits durant les darreres setmanes de la Segona femenina, la Segona masculina i la nova Divisió d'Honor Cadet masculina. També serà la seu, entre el 3 i el 5 de juliol, de la Primera femenina. Es tracta de l'estiu amb més activitat de futbol platja a Roses i forma part de l'aposta del club local, el Roses Platja, per convertir el municipi en una de les seus de referència a escala catalana i espanyola.
El Roses Platja debuta a la cita aquest dijous a dos quarts de sis de la tarda, contra el Benidorm. Els dies posteriors s'enfrontarà al Cádiz (divendres a les vuit del vespre), al Barcelona BSC (dissabte a les vuit del vespre) i al Santamaría (diumenge a dos quarts de dotze del migdia).
El club buscarà l'incentiu de jugar a casa de cara a sortir de la zona de descens que ara mateix ocupa. Després de vuit partits repartits entre les dues primeres seus, el Roses suma set derrotes i una sola victòria i és desè. Tres dels quatre partits que jugarà aquest cap de setmana l'enfrontaran als dos rivals que té per sota i al que té immediatament per sobre. Seran, per tant, duels decisius de cara a acostar-se a la permanència.
Dos reforços per a una jove plantilla
Davant les limitacions econòmiques, el Roses Platja està disputant aquesta temporada amb un equip molt jove i carregat de jugadors que debuten com a sèniors. El president de l'entitat, Dani Haro, va explicar tots els detalls del projecte a l'EMPORDÀ, unes setmanes abans de començar l'estiu. Per a la cita com a local, això sí, la plantilla tindrà dos reforços inesperats i de luxe. Són el brasiler Lucao Azevedo i Eliott Mounoud, dos futbolistes d'elit mundial que ja tenen experiència amb el Roses en temporades anteriors.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les vaques de Setcases 'arrasen' la vinya formativa de Llançà
- Mor el conductor d’un camió en un accident a l’AP-7 i hi ha 9 quilòmetres cua en direcció l
- Un lloc de pas a l'Empordà convertit en un imant del turisme de compres
- El nou Estany de la Vila de Castelló d’Empúries: un projecte ambiental per redescobrir el patrimoni natural
- Construiran una papallona gegant per crear un espai de biodiversitat viva a l'Empordà
- Quan més els necessiten, els deixem sols
- Els jubilats no hauran de declarar l’IRPF si la seva pensió no supera el límit establert
- Tota la nostra gratitud i afecte a la Pilar Serrano, directora de l'escola de Cistella