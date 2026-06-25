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Futbol platja

Roses, seu de 24 partits de la Primera Divisió de futbol platja entre dijous i diumenge

És la tercera setmana de competició de la màxima categoria estatal

El Roses Platja afronta les jornades partint des del descens i amb tres enfrontaments directes per a la permanència

El Roses l'estiu de 2025, en la seu que va disputar-se al poble.

El Roses l'estiu de 2025, en la seu que va disputar-se al poble. / Roses Platja

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Roger Illa

Roger Illa

Roses

Roses és la seu, des d'aquest dijous a la tarda fins diumenge, del tercer cap de setmana de competició a la Primera Divisió espanyola de futbol platja. Un total de vint-i-quatre partits, sis per dia, es disputen sobre la sorra rosinca i enfronten els millors equips a escala estatal.

El poble és seu de la Primera Divisió masculina després d'acollir partits durant les darreres setmanes de la Segona femenina, la Segona masculina i la nova Divisió d'Honor Cadet masculina. També serà la seu, entre el 3 i el 5 de juliol, de la Primera femenina. Es tracta de l'estiu amb més activitat de futbol platja a Roses i forma part de l'aposta del club local, el Roses Platja, per convertir el municipi en una de les seus de referència a escala catalana i espanyola.

El Roses Platja debuta a la cita aquest dijous a dos quarts de sis de la tarda, contra el Benidorm. Els dies posteriors s'enfrontarà al Cádiz (divendres a les vuit del vespre), al Barcelona BSC (dissabte a les vuit del vespre) i al Santamaría (diumenge a dos quarts de dotze del migdia).

El club buscarà l'incentiu de jugar a casa de cara a sortir de la zona de descens que ara mateix ocupa. Després de vuit partits repartits entre les dues primeres seus, el Roses suma set derrotes i una sola victòria i és desè. Tres dels quatre partits que jugarà aquest cap de setmana l'enfrontaran als dos rivals que té per sota i al que té immediatament per sobre. Seran, per tant, duels decisius de cara a acostar-se a la permanència.

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