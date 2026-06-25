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Futbol

El candidat d'Aliança Catalana a Figueres, nou coordinador del futbol base del CF Peralada

Arnau Liesa ja havia ocupat el càrrec durant cinc temporades consecutives, entre el 2013 i 2018

Arnau Liesa (Aliança Catalana): "La primera batalla de l’islam polític a Catalunya la tindrem a Figueres"

Arnau Liesa amb la samarreta del Peralada.

Arnau Liesa amb la samarreta del Peralada. / CF Peralada

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Redacció

Redacció

Peralada

El CF Peralada ha anunciat el retorn d’Arnau Liesa com a responsable del projecte formatiu del club per a la temporada 2026/2027. Vuit anys després de la seva anterior etapa, Liesa torna al club per assumir la direcció del futbol base. Liesa és el candidat d'Aliança Catalana a Figueres en les eleccions municipals de 2027.

Arnau Liesa ja havia estat coordinador del futbol base del CF Peralada durant cinc temporades consecutives, entre els anys 2013 i 2018. En aquella etapa va participar en el desenvolupament de l’estructura formativa del club i en el creixement dels equips de base.

Després de deixar el club xampanyer, Arnau Liesa ha continuat la seva trajectòria en diferents entitats del futbol català. Ha treballat a la UE Figueres, la UE La Jonquera, el Palamós CF i el Lloret CF, fet que li ha permès ampliar experiència en diversos projectes esportius.

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Amb aquest retorn, el CF Peralada incorpora de nou un tècnic que coneix l’entitat i que ja havia format part del seu projecte de formació. El club afronta així una nova etapa en la coordinació del futbol base de cara a la temporada 2026/2027.

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