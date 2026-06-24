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Judo

Plata de la vilafantenca Míriam Pujadas en el campionat català de Kyus

La judoka del Nakama cau en la final de la categoria de -70 quilograms en cinturó marró

Pujadas acompanyada per l'entrenador Marc Pujol i per la resta de competidors del Nakama.

Pujadas acompanyada per l'entrenador Marc Pujol i per la resta de competidors del Nakama. / Nakama

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Redacció

Redacció

Badia del Vallès

La judoka vilafantenca Míriam Pujadas, del Judo Club Nakama Vilafant, va aconseguir la medalla de plata al Campionat de Catalunya de Kyus celebrat a Badia del Vallès. Pujadas va competir en la categoria de -70 quilograms en cinturó marró i va superar les seves rivals amb solvència fins a accedir a la final, que va perdre.

Dos judokes més del Nakama, entrenats per Marc Pujol, van acompanyar Pujadas en el Campionat de Catalunya. Adrià López, també cinturó marró en la categoria de pes de -90 quilograms, va quedar fora del podi en un dia en el qual no va trobar les seves millors sensacions sobre el tatami.

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César González, cinturó taronja en -90 quilograms, va disputar dos bons combats, però va quedar sense la victòria. És el primer any que practica judo i que competeix.

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