Apunta't a la GRAVITEO SKATE RACE, la gran cursa de velocitat del Circuit de Barcelona-Catalunya
La primera edició de la prova se celebrarà el diumenge 19 de juliol al Circuit de Barcelona-Catalunya, amb distàncies de 5 i 10 quilòmetres, categories Sub11, Sub15 i Absoluta, samarreta oficial per a les 1.000 primeres inscripcions i 3.000 euros en premis econòmics
GRAVITEO SKATE RACE convertirà el Circuit de Barcelona-Catalunya en una pista de patinatge de velocitat. La prova, integrada dins del programa de GRAVITEO Urban Sports Festival, permetrà a patinadors i patinadores de tots els nivells rodar sobre un dels asfaltats més reconeguts de l’esport internacional, a les mateixes rectes i revolts per on han passat alguns dels grans noms de la Fórmula 1 i de MotoGP. I amb l’al·licient de premis en metàl·lic per als qui pugin al podi en les categories absolutes.
A més, per ser entre els primers inscrits a la cursa, rebràs la samarreta oficial de l’esdeveniment. Assegura’t la teva plaça aquí
La cursa tindrà lloc el 19 de juliol a les 10.00 hores, amb recollida de dorsals a partir de les 9.00, i oferirà dues distàncies, de 5 i 10 quilòmetres, per adaptar-se a perfils diferents, igual que les categories. Hi haurà categories Sub11, Sub15 i Absoluta, cadascuna dividida en femenina i masculina. Amb tanta diversitat, hi haurà qui hi vulgui competir, qui vulgui gaudir d’un circuit únic i qui simplement vulgui viure una jornada esportiva diferent en família o amb amics. Aquesta barreja forma part de l’esperit d’una prova que neix amb vocació oberta: apropar el patinatge de velocitat a nous públics sense perdre l’atractiu competitiu per als especialistes. Com una marató en què professionals i aficionats viuen el seu propi somni i objectiu.
Una cursa única dins de l’univers GRAVITEO
GRAVITEO Urban Sports Festival se celebrarà del 17 al 19 de juliol al Circuit de Barcelona-Catalunya amb una proposta que reunirà esport urbà, cultura, competició i experiències per al públic. Amb accés gratuït, prèvia inscripció, el festival acollirà el Campionat d’Europa d’Escalada de Bloc i la Copa d’Europa d’Escalada de Velocitat, juntament amb les competicions nacionals d'Skateboarding Street, Skateboarding Vert, Roller Freestyle Vert, Roller Freestyle Street i Scooter Street; totes elles disciplines que connecten amb una manera diferent d’entendre l’esport.
En aquest context ha nascut la GRAVITEO SKATE RACE, una prova que encaixa de manera natural en el programa del festival. El patinatge en línia comparteix amb la resta de disciplines urbanes aquesta combinació de tècnica, control, risc mesurat i sensació de llibertat. I també té una dimensió accessible: pot ser esport de base, activitat familiar, entrenament recreatiu o competició d’alt nivell.
Patinar al Circuit de Barcelona-Catalunya
El recorregut serà un dels grans atractius d’aquesta prova tan innovadora. El Circuit de Barcelona-Catalunya té 4.727 metres de longitud, una recta principal de 1.047 metres, una amplada de pista d’entre 11 i 12 metres, 9 revolts a la dreta, 5 a l’esquerra, un pendent màxim del 6 % i un desnivell total de 29,7 metres. Aquesta configuració permetrà una cursa variada, amb zones per llançar velocitat, trams en què gestionar l’esforç i revolts en què la tècnica marcarà les diferències.
A més, imaginar-se traçant revolts allà on ho han fet icones de l’esport mundial sobre un monoplaça de Fórmula 1 o una MotoGP… li dona un plus experiencial irrepetible. No es tracta de rodar en qualsevol pista, sinó de fer-ho en un indret que forma part de la memòria esportiva de diverses generacions.
Oberta a famílies, joves i especialistes
La prova tindrà un caràcter obert, de manera que s’hi podrà apuntar qualsevol patinador o patinadora que s’hi inscrigui, independentment del seu nivell. Les categories Sub11, Sub15 i Absoluta permetran reunir en una mateixa jornada infants, joves i adults, amb una estructura pensada perquè cada participant, família o grup d’amics hi trobi el seu espai. Aquesta convivència entre perfils serà una de les claus de la cursa, ja que no separarà la vessant popular de la competitiva, sinó que farà que totes dues formin part d’una mateixa prova.
La seguretat és una prioritat en el dia a dia del Circuit, i aquí no serà una excepció. L’organització establirà l’ús obligatori del casc en tot moment dins del circuit. També dividirà la recta d’arribada en dos carrils mitjançant cons per ordenar el final de la cursa: els participants que completin la segona volta hauran de patinar pel carril interior per travessar la línia de meta. Són detalls que ajudaran a gestionar una cursa amb participants de ritmes diferents.
Medalles, premis econòmics i samarreta oficial
GRAVITEO SKATE RACE comptarà també amb incentius esportius. Els tres primers classificats de les categories Sub11 i Sub15, tant en categoria femenina com masculina, rebran una medalla en la distància de 10 quilòmetres. En la categoria Absoluta, sobre la distància de 10 quilòmetres, també en categoria femenina i masculina, hi haurà premis econòmics per als cinc primers classificats, amb una dotació total de 3.000 euros.
El repartiment serà idèntic en les dues categories absolutes: 600 euros per al primer classificat, 400 per al segon, 250 per al tercer, 150 per al quart i 100 per al cinquè. La cursa oferirà així un al·licient real per als patinadors de més nivell, sense perdre la seva essència participativa. A més, les 1.000 primeres inscripcions inclouran la samarreta oficial de l’esdeveniment, un record especial per als qui formin part de la primera edició d’una prova cridada a ocupar un lloc especial dins de GRAVITEO.
Durant tres dies, Montmeló tornarà a ser un temple de la velocitat: el dels escaladors que busquen la següent presa, el dels esports urbans que continuen creixent i el dels patins en línia entrant a la recta principal del Circuit de Barcelona-Catalunya.
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