Trailrunning
Pep Pagès i Estel Cañigueral, els més ràpids en una Olla de Tapis d'alta temperatura
La cursa arriba a fregar els 40 graus de temperatura en una edició marcada per un canvi quasi complet del recorregut habitual
Les altes temperatures van ser les grans protagonistes de la sisena edició de l’Olla de Tapis. Enmig d'aquest context tan exigent, Pep Pagès (Club Excursionista Maçanetenc) i Estel Cañigueral (Calldetenes Team) van ser els més ràpids de cada categoria. Tot i avançar la sortida a les vuit del matí i fer passar el circuit per rierols i zones d’ombra, els participants no ho van tenir gens fàcil per completar els 19 quilòmetres de recorregut per les condicions extremes, amb pics de 38 graus de temperatura.
Enguany la cursa presentava moltes novetats, com la renovació del recorregut amb un 86% de trams nous, i l’ascensió al Mont Capell, de 1.104 metres d'altitud i situat a la Catalunya Nord. Els corredors van prendre la sortida des de Tapis per ascendir fins a Puig Falcó, amb una grimpada només apta per a experts. Després, van fer una ràpida baixada fins al Collet d’en Perol, que separa la Catalunya Sud de la del Nord, i van iniciar a continuació la segona ascensió del dia fins al Mont Capell, davant del Canigó. És la primera vegada que l’Olla de Tapis s’endinsa a la Catalunya Nord.
Un cop coronat el Mont Capell va haver-hi una baixada fins al segon avituallament, al corral de la Falgarona, i la tercera ascensió fins a la castanyeda de Collada Verda. El tercer avituallament es va situar al Mas la Solana, des d’on els participants van fer una baixada de 6 quilòmetres per corriols adaptats. I finalment, a un quilòmetre de l’arribada, va haver-hi una última pujada dura abans del final a la plaça de Tapis.
En el podi masculí, Pep Pagès va estar acompanyat de Jose Garrote (CE Jonquerenc) i Wout Wasthas (independent), mentre que en categoria femenina les tres primeres classificades van ser Estel Cañigueral, Mireia Perpinyà (Gas Mountain Team) i Margaux Bonhoure (Cimalp Team). En el Tupí de Tapis, la prova curta de 9 quilòmetres, destaquen els triomfs de Jordi Vilà, en la competició masculina, i Maria Coma, en la femenina.
La pròxima cita del Valls Catalanes Trailrunning Challenge també tindrà lloc a Maçanet de Cabrenys. Serà el pròxim 9 d’agost amb la divuitena edició de la Cursa del Fau. Tindrà tres recorreguts que permetran conèixer els seus corriols, la carena del Fau i la Serra del Bach: la Cursa del Fau (24 quilòmetres amb 1.200 metres de desnivell positiu), Puja i baixa (18 quilòmetres amb 950 metres de desnivell positiu) i Entre Aigües (9 quilòmetres amb 400 metres de desnivell positiu).
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