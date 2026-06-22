Graviteo Urban Sports Festival
GRAVITEO, "una oportunitat increïble per a esports com l’escalada i l’skate"
Leslie Romero, Carla Martínez, Carla Martín i Naia Laso van ser presents a la presentació oficial de l’esdeveniment, que tindrà lloc del 17 al 19 de juliol al Circuit de Barcelona-Catalunya
L’escalada esportiva i l’skate prendran durant uns dies el Circuit de Barcelona-Catalunya amb motiu del GRAVITEO Urban Sports Festival (del 17 al 19 de juliol), un esdeveniment impulsat per Prensa Ibérica en què confluiran esport i entreteniment.
Durant els dies de celebració de GRAVITEO tindran lloc un total de vuit competicions oficials, entre les quals el Campionat d’Europa de Búlder i una prova de la World Climbing Europe Series d’escalada de velocitat, a més dels Campionats d’Espanya de Skateboarding, en les modalitats de Street i Vert; els Campionats d’Espanya de Roller Freestyle, també en Street i Vert; i el Campionat d’Espanya de Scooter Street.
La cita reunirà 15 equips nacionals i més de 700 esportistes, que conviuran amb les competicions populars i les activitats d’entreteniment. Alguns dels protagonistes van ser presents en la presentació de l’esdeveniment, celebrada aquest dilluns a l’emblemàtic Rooftop del traçat català, on van posar en valor la importància de donar visibilitat als seus esports amb la celebració d’aquest tipus d’actes.
Una oportunitat de visibilització
Leslie Romero, olímpica a París 2024, va afirmar durant l’acte de presentació que Graviteo “és una oportunitat increïble per a l’escalada i l’skate”. L’espanyola d’origen veneçolà va arribar als quarts de final als Jocs de París en la prova d’escalada de velocitat i és una de les grans referències actuals d’aquest esport, que tindrà al mes d’agost una cita important amb l’Europeu. Per això, la prova de la Copa d’Europa que es disputarà durant el GRAVITEO servirà de preparació per a la cita continental, tal com va explicar la mateixa Leslie.
En la prova d’escalada de velocitat, al costat de Romero, també hi serà la catalana Carla Martínez, que es va mostrar “molt emocionada que això es faci aquí”. “Soc d’aquí molt a prop i en tinc moltes ganes”, va admetre, tot remarcant que GRAVITEO suposarà “una bona oportunitat de cara al Campionat d’Europa, que és una cita molt important per a nosaltres”.
A més, per a l’escaladora, l’esdeveniment “és una oportunitat per demostrar tota la feina que estem fent amb tot l’equip” i tindrà també un component especial per a ella, que es confessa “molt fan de MotoGP”. “Ser aquí per a mi és una bogeria”, va afirmar, tot desitjant que hi assisteixi molta gent. Com a motivació extra, el conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, li va prometre una invitació per al pròxim Gran Premi de Catalunya de MotoGP si aconsegueix un podi durant GRAVITEO.
Naia Laso, acabada d’arribar de la Copa del Món de skate disputada a Roma, serà un altre dels grans noms del panorama internacional presents a la competició del Circuit. Durant la presentació, la jove esportista de Bermeo va afirmar que “aquest esdeveniment no és només esport, és com estar amb els nostres amics, no és només competir i crec que m’agradarà molt i, a més, sent d’aquí, serà diferent”.
La quarta representant dels esportistes va ser Carla Martín, que competirà en Roller Freestyle Vert. La de Sant Quirze del Vallès va valorar com a molt “positiva” la celebració d’aquest festival. “Dona molta visibilitat, hi ha esports que no es veuen tant, com el roller freestyle, que també necessiten aquesta visibilitat i aquí l’aconseguirem. Tenim molta potència fora d’Espanya i també aquí som molt forts, així que tenim ganes de demostrar tot el nostre potencial”, va afirmar la rider.
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