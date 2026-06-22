Vuit disciplines
GRAVITEO acosta els esports urbans al públic amb un festival al Circuit de Catalunya: "L’esport urbà no només es practica, es viu"
Així converteix GRAVITEO el Circuit de Barcelona-Catalunya en la gran cita del skate, l’scooter i el roller a Espanya
Begoña González
El Circuit de Barcelona-Catalunya canviarà durant tres dies el rugit dels motors per l’energia de l’escalada, l’skateboarding, el roller freestyle, l’scooter, el running, el patinatge i la cultura urbana. Del 17 al 19 de juliol, el recinte de Montmeló acollirà l’estrena del GRAVITEO Urban Sports Festival, un nou esdeveniment impulsat per Prensa Ibérica i la Generalitat de Catalunya que neix amb la voluntat de convertir-se en la gran cita dels esports urbans i alternatius del país.
El conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, va emmarcar el festival dins d’una visió àmplia de l’esport català. Va defensar el concepte d’«esports 360», una idea que entén l’activitat física no només des de l’alt rendiment, sinó també des del seu impacte social, econòmic i quotidià. «Tot allò que passa en un esdeveniment esportiu, no només a nivell de competició, ha de ser important», va explicar. Per la seva banda, GRAVITEO representa una fórmula de col·laboració publicoprivada que pot convertir-se en «un model d’èxit de futur». La presentació oficial, celebrada aquest dilluns a l’edifici Rooftop del Circuit, va servir per explicar l’abast d’un projecte que combinarà competició d’alt nivell, participació popular, música, gastronomia i entreteniment en un format obert al públic. L’entrada i l’aparcament seran gratuïts amb inscripció prèvia.
Durant el cap de setmana del 17 al 19 de juliol, GRAVITEO reunirà vuit competicions oficials, entre les quals destaquen cites internacionals de referència com el Campionat d’Europa de Búlder i una prova de la World Climbing Europe Series d’escalada de velocitat. També se celebraran els Campionats d’Espanya d’Skateboarding, en les modalitats d’Street i Vert; els Campionats d’Espanya de Roller Freestyle, també en Street i Vert; el Campionat d’Espanya d’Scooter Street i una prova de la Copa d’Espanya de Marxa Nòrdica.
A aquest programa competitiu s’hi afegiran proves populars de patinatge de velocitat, running i duatló, a més d’exhibicions i activitats vinculades al bàsquet 3x3, el pickleball i circuits híbrids de força i resistència. En total, l’organització preveu la presència de més de 700 esportistes i 15 equips nacionals, que conviuran durant el cap de setmana amb aficionats, famílies i públic general.
Experiència urbana completa
Amb aquesta estrena, el Circuit de Barcelona-Catalunya aspira a obrir una nova etapa com a escenari de grans esdeveniments esportius i culturals més enllà del motor. GRAVITEO neix amb aquesta ambició: reunir competició, entreteniment i participació popular en un mateix espai, acostar els esports urbans a nous públics i convertir Montmeló, durant tres dies, en un aparador internacional de talent, música i cultura esportiva.
I és que un dels missatges centrals de la presentació va ser que GRAVITEO no vol ser només una suma de competicions, sinó una experiència urbana completa. La proposta s’articularà de dia i de nit. Durant la jornada, el festival comptarà amb speakers professionals, activitat esportiva constant i programació musical. A la nit, l’entreteniment prendrà protagonisme amb sessions de DJs impulsades per Cupra, que estaran presents amb programació musical entre les 10.00 i les 22.00 hores.
El festival aprofitarà diferents espais del Circuit de Barcelona-Catalunya. El paddock acollirà bona part de les competicions oficials, mentre que la pista s’obrirà a les proves populars. Les zones d’escalada i skate tindran una identitat pròpia dins del recinte i funcionaran com dos dels grans pols d’atracció de l’esdeveniment. També hi haurà zones d’hospitality i VIP, espais per a federacions, food trucks i àrees de descans.
L’organització va subratllar que s’han previst mesures específiques per combatre la calor del juliol. El recinte disposarà de carpes, arcs nebulitzadors, aigua potable gratuïta, grans ventiladors i boxes a l’ombra amb taules i cadires. «Som molt conscients de la calor i buscarem el millor per als esportistes», van explicar durant l’acte.
Projectar Barcelona al món
Constantí Serrallonga, director general de Fira de Barcelona, va destacar el potencial del Circuit més enllà dels grans premis de motor. «És una instal·lació espectacular, d’una complexitat organitzativa altíssima, que projecta Barcelona al món», va afirmar. Serrallonga va defensar que el recinte té marge per acollir nous formats i va assenyalar que GRAVITEO «ve a ocupar un espai vinculat a l’esport, la joventut i l’activitat més enllà de l’esport de motor».
Des de Prensa Ibérica, Sergi Guillot va emmarcar la importància de treballar conjuntament amb les federacions per garantir la qualitat esportiva de l’esdeveniment. «Per a nosaltres és estratègic treballar amb les federacions perquè ens dona la tranquil·litat de la qualitat de l’esdeveniment esportiu que organitzarem», va explicar. Guillot també va situar els esports urbans com una realitat en creixement: «Avui dia els practiquen uns cinc milions de persones a Espanya i des de Prensa Ibérica volem aportar-hi allò que millor sabem fer, la informació».
El suport de les federacions
Bernat Clarella, president de la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada, va celebrar que el projecte permeti situar Catalunya en el mapa internacional de l’escalada. «Posarem Catalunya en el focus de l’escalada internacional», va afirmar. Clarella va destacar, a més, que la combinació de grans competicions nacionals i internacionals amb activitats populars crea «un producte atractiu» i una oportunitat per projectar un esport «molt arrelat a Catalunya» en un escenari de primer nivell.
En la mateixa línia, Carmelo Paniagua, president de la Reial Federació Espanyola de Patinatge, es va mostrar entusiasmat amb la celebració del festival i va reivindicar el valor de les disciplines urbanes. «L’esport urbà no només es practica, es viu», va assenyalar. Paniagua va recordar que tant la federació de patinatge com la de muntanya i escalada representen disciplines emergents amb campions mundials i europeus, i va defensar que els esportistes que participaran a GRAVITEO oferiran «un espectacle» amb un valor afegit per al públic.
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