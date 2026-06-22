Rem
El castelloní Yamil Figueroa, de l'Empòrium, guanya un històric campionat d'Espanya de rem skiff
És la primera medalla que obté el club en una cita estatal
Figueroa és cubà i practica aquest esport des de fa només un any
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El remer Yamil Figueroa, del Club Rem Empòrium de Castelló d’Empúries, es va proclamar campió d’Espanya en la categoria d’skiff en l'edat Cadet masculí. Ho va fer en el Campionat d’Espanya de Rem Olímpic, celebrat a Banyoles entre el 19 i el 21 de juny. La cita enfrontava els millors joves talents nacionals en rem.
El títol representa la primera medalla estatal de la història del Club Rem Empòrium. En l'skiff, la modalitat en la qual competeix Figueroa, el remer mou el bot amb dos rems, un a cada mà. L'skiff serà esport olímpic a partir de 2028.
Figueroa va arribar provinent de Cuba fa dos anys i només en fa un que practica rem.
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