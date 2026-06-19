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Esport inclusiu

CaixaBank i el Girona organitzen un challenge amb la Unió Esportiva Figueres i l’Associació Junts i Endavant

L'acte ha reunit vint participants en una jornada per fomentar la inclusió, la cohesió social i els valors de l'esport

El repte esportiu ha comptat amb la participació d'usuaris de la UE Figueres i de l'Associació Junts i Endavant

Els participants al challenge de Caixabank avui a la Ciutat Esportiva del Girona

Els participants al challenge de Caixabank avui a la Ciutat Esportiva del Girona / Caixabank

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Redacció

Redacció

Vilablareix

CaixaBank ha impulsat un challenge esportiu inclusiu que ha reunit vint participants procedents de la Unió Esportiva Figueres i de l’Associació Junts i Endavant de Banyoles. La iniciativa reforça el compromís de l’entitat amb el territori i amb la promoció de l’esport com a eina de cohesió social i transmissió de valors, en línia amb els seus objectius de patrocini.

La jornada, que ha tingut lloc a la ciutat esportiva del Girona FC, ha consistit en la organització de diverses proves futbolístiques en què els participants han competit en un ambient participatiu, inclusiu i adaptat, fomentant el treball en equip, l’esforç i la superació personal. Com a reconeixement a la seva participació, cada membre l’Associació Junts i Endavant de Banyoles ha rebut una samarreta signada pels jugadors del Girona FC, mentre que la resta de participants han obtingut una pilota també signada pels jugadors del primer equip.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins les accions de proximitat que CaixaBank impulsa en el marc del seu patrocini oficial del Girona FC, amb l’objectiu de promoure els valors de l’esport i generar un impacte positiu en la comunitat, especialment a través de projectes inclusius.

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Compromís amb l’esport i la comunitat

CaixaBank és una entitat referent en el patrocini esportiu a nivell estatal i manté una presència destacada en diverses disciplines. A través del seu suport al Girona FC, aposta pel talent local i per la promoció de valors com l’esforç, la superació i la inclusió, en línia amb la seva estratègia de responsabilitat corporativa.

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