Atletisme
Pluja de medalles i tercer lloc territorial de l'Associació Atlètica Figueres
Diversos dels atletes del club pugen al podi en l'última prova de la temporada, disputada a Palafrugell
L'Associació Atlètica Figueres va assolir la tercera plaça com a club en l'última jornada del Campionat Territorial Absolut celebrat a Palafrugell. L'AAF va aconseguir un total de 218 punts, quedant així per sota del GEiEG (403) i el CN Banyoles (261) i superant lleugerament el CA Palafrugell (211).
En les proves individuals i de relleus, l'equip altempordanès va acumular un total de set títols territorials. Queralt Sala va ser primera gironina en els 400 metres, amb un temps d'1:02.86. Anwar Slilam va endur-se la primera plaça en els 110 metres tanques sub-18 (millor marca personal de 14.21) i Ada Serrano, els 100 metres tanques absoluts (14.38).
Idalky Paulino va fer doblet en llançament de pes sub-18 (12,5 metres) i en llançament de disc sub-18 (37,8 metres). Alianna Paulino, al seu torn, va destacar en disc, amb una marca de 34,28 metres.
Finalment, l'equip de relleus 4x400 mixtos va endur-se un or més amb un temps de 4:07.56 minuts. El conjunt el formaven Nil Rodríguez, Sònia Ferrer, David Ruiz i Queralt Sala.
Idalky Paulino, internacional
L'Associació Atlètica Figueres té un altre motiu de celebració. Idalky Paulino ha estat convocat per la selecció espanyola per disputar el Torneig Ibèric a Portugal, el cap de setmana vinent. Serà un dels tres atletes escollits per disputar la prova de decatló en la categoria d'edat sub-18.
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