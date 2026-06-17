Futbol
El Reial Madrid oficialitza el fitxatge de Bernardo Silva, pretès pel Barça i "tancat" per l’Atlètic
El futbolista portuguès firma pels blancs després de trencar un preacord amb l’Atlètic i d’haver coquetejat amb els blaugrana
Fermín de la Calle
Bernardo Silva s’ha convertit en el cinquè fitxatge del Reial Madrid aquest estiu, després de les contractacions de Mourinho, Konaté, Dumfries i Cucurella. El club blanc ha fet públic un breu comunicat en què informa que "el Reial Madrid CF i Bernardo Silva han arribat a un acord segons el qual serà jugador del Reial Madrid les pròximes dues temporades, fins al 30 de juny del 2028". El jugador estava lliure després d’acabar contracte amb el Manchester City i havia sigut pretès pel Barcelona i l’Atlètic, entre d’altres.
La trucada de Mourinho
Diego Pablo Simeone havia parlat amb el futbolista lusità, amb qui també havia contactat el FC Barcelona per convertir en jugador blaugrana. A Silva li havia agradat més el que havia escoltat per veu del Cholo, que el volia per convertir-lo en un jugador fonamental a l’Atlètic suplint la baixa de Griezmann. No obstant, una trucada a última hora de José Mourinho va fer saltar pels aires el preacord que tenia amb els matalassers. Jorge Mendes havia trucat a José Ángel Sánchez al gener, febrer, març i abril per oferir al mitjapunta, però el club blanc va descartar fitxar-lo en aquells moments. Fins que va entrar en escena Mourinho, que el va telefonar després de parlar amb Mendes, representant del futbolista i del tècnic, per tancar una operació que l’entrenador va qualificar de necessària per suplir les baixes en la creació del joc de futbolistes com Modric o Kroos.
Silva és el cinquè fitxatge tancat pel Reial Madrid aquest estiu i el segon que arriba lliure, com el central francès Ibrahima Konaté. Pel tècnic ha hagut de pagar 15 milions d’euros al Benfica perquè quedés alliberat, a l’Inter li pagarà 20 milions de la clàusula de rescissió del lateral holandès, i el fitxatge de Cucurella ha costat al Reial Madrid al voltant de 60 milions (55 fixos més una bonificació de cinc) que pagarà al Chelsea. L’arribada de Silva ha provocat que l’argentí Nico Paz, que tenia previst tornar al club blanc després de la seva cessió al Como, hagi demanat quedar-se a les ordres de Cesc Fàbregas a Itàlia, i deixa en una posició compromesa el turc Arda Güler, que havia guanyat protagonisme amb Xabi Alonso a la banqueta. L’otomà ara perdrà minuts amb l’arribada del portuguès, que debuta aquesta tarda en el Mundial amb Portugal a les 19.00 enfrontant-se a la República Democràtica del Congo.
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