Mundial 2026
Les llàgrimes de Messi en una nit perfecta amb hat-trick i vuit rècords mundials
L’argentí va marcar tres gols que quedaran als annals de la història de la Copa del Món i es va convertir en el màxim golejador de la història de la competició
Toni Munar
"El futbol li devia un Mundial a Messi. I si li’n devia dos?", resen els argentins en un anunci de TyC Sports abans del Mundial. Una frase que va començar el seu camí aquest dimecres de matinada a Kansas. La victòria de l’Argentina contra Algèria (3-0) significa dues coses molt clares: la campiona del món no és morta i Leo continua sent el millor gairebé als 39 anys.
És molt difícil començar un últim Mundial de millor manera que com ho va fer el "10". Victòria contra una gran selecció com l’algeriana i un hat-trick històric que passarà als annals de la història per trencar vuit rècords de la competició d’un sol cop. Això va deixar el millor jugador de la història amb llàgrimes als ulls, una imatge per a la posteritat del futbol. Pocs gols l’havien fet expressar-se sobre el terreny de joc d’aquesta manera, una mostra inevitable que això, encara que faci molt de mal, s’està acabant.
La seva carrera sembla escrita com la història més perfecta d’aquest esport. Si el Mundial de Qatar va servir per posar la cirereta a la seva trajectòria, aquest gol contra Algèria va tancar un cercle amb una casualitat increïble. Messi va marcar el seu primer gol en un Mundial el 16 de juny del 2006 a Gelsenkirchen i, exactament 20 anys més tard —el partit es va jugar el dia 16 als Estats Units—, marcava el primer gol del seu últim Mundial.
De Jevric aquell dia del 2006 a Luca Zidane el 2026. El seu hat-trick va ser molt més que tres gols, ja que amb aquestes dianes Messi va arribar a una xifra total de 16 gols en aquest torneig. Un número màgic que el situa primer en el rànquing històric de la competició, empatat amb Miroslav Klose. Leo va començar el partit per darrere de Mbappé, Müller, Nazario i Klose, i amb els seus tres gols va acabar superant-los tots i quedant igualat amb l’alemany.
Els altres set rècords dels Mundials
A més de situar-se al capdamunt de la llista de màxims golejadors del torneig, Messi continua trencant rècords quan sembla que ja no en queda cap més per batre. Amb el seu primer gol contra Algèria, l’argentí es va convertir en el futbolista que ha marcat contra més seleccions diferents en el torneig en tota la història.
El "10" ha marcat contra un total d’11 combinats nacionals: Sèrbia, Mèxic, Nigèria, Bòsnia, l’Iran, Croàcia, Austràlia, els Països Baixos, França —dos gols en una final del Mundial—, l’Aràbia Saudita i Algèria. Un rècord de Messi que l’argentí compartia amb Ronaldo Nazario, Klinsmann i Miroslav Klose, amb 10, abans d’aquests últims gols.
El primer i l’últim van ser des de fora de l’àrea i, en això, també és el millor. Messi va superar Roberto Rivelino com el futbolista amb més gols des de fora de l’àrea als Mundials, amb sis dianes. L’argentí va marcar contra Bòsnia, l’Iran i Nigèria el 2014, contra Mèxic el 2022 i contra Algèria el 2026 per partida doble. També deixa enrere futbolistes històrics com Matthäus i Forlán.
Amb el segon gol va aconseguir ser el jugador més veterà a fer un doblet en aquesta competició —38 anys i 357 dies—, superant el camerunès Roger Milla, que ho va fer amb 38 anys i 34 dies a Itàlia 1990 contra Romania. I amb el tercer va superar Cristiano Ronaldo com el jugador més veterà a marcar un hat-trick. El portuguès ho va fer amb 33 anys i 130 dies contra Espanya a Rússia 2018.
Finalment, Messi va superar o igualar tres rècords més juntament amb Cristiano Ronaldo. L’argentí va jugar a Kansas el primer partit del seu sisè Mundial, l’únic de la història a aconseguir-ho fins que Cristiano jugui aquest dijous i l’iguali. Amb el gol, Messi va igualar el portuguès com els únics jugadors que han marcat en cinc Copes del Món, tot i que el davanter de l’Al-Nassr pot superar-lo si marca en aquesta edició. L’ex del Barça no va marcar a Sud-àfrica 2010.
Finalment, Messi també va superar Cristiano Ronaldo com el jugador amb més diferència temporal entre el seu primer gol en un Mundial i l’últim. Exactament 20 anys en el cas de l’argentí i 16 anys i 164 dies en el del portuguès. Tot i això, igual que en l’últim rècord, si marca en aquest Mundial, li arrabassaria el rècord.
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