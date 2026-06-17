Tercera RFEF
El que funciona no cal tocar-ho: el Peralada i l’Escala reforcen les bases dels seus projectes
Els dos altempordanesos de Tercera aposten per a donar continuïtat a la plantilla de la temporada passada
Àlex Marsal seguirà com a primer entrenador peraladenc per quart any, mentre que encara no s'ha confirmat si David Gurillo continuarà a l'Escala
Tant el Peralada com l’Escala busquen seguir una línia continuista de cara a una nova temporada a Tercera Federació. Xampanyers i anxovers ja estan anunciant les primeres renovacions per a la temporada vinent. Ni els uns ni els altres busquen modificar per complet la seva plantilla, com sí que ha fet l'Escala en alguna de les temporades anteriors.
El Peralada continua sent el d'Àlex Marsal
El Peralada segueix el seu model habitual durant els darrers anys, el d'anunciar la renovació del seu entrenador abans d'oficialitzar cap altre moviment. No és una casualitat: Àlex Marsal, que ja encararà la seva quarta temporada com a primer entrenador, és el pal de paller del model xampanyer.
A l'entrenador gironí l'acompanyen les renovacions de tres jugadors ben arrelats al club. Carles Gallardo, Llorenç Busquets i Pol Blay són els tres primers jugadors confirmats per a l'any vinent. Blay complirà el seu tercer any després de firmar des del Figueres. Gallardo, al club des del 2022, i Busquets, des de 2021, en sumen uns quants més. Aquesta temporada 2026/2027 hauran d'assumir encara més lideratge després de la retirada de Sergi Romero i de la més que possible baixa d'Alan Baró, que també apunta a penjar les botes.
L'Escala confia en les arrels
L'Escala és, de moment, qui més noms ha confirmat, tot i que encara no ha assegurat si l'entrenador David Gurillo seguirà al càrrec. El projecte anxover aposta per preservar la idea que tan bé ha funcionat aquest últim any i mantenir bona part de les peces de la plantilla. És un cert canvi de rumb respecte als estius anteriors, en els quals el club s'havia acostumat a canviar la majoria dels seus jugadors. L'Escala, això sí, tindrà baixes significatives: a les retirades de Marc Gelmà, molt protagonista l'any passat, i del capità Josu, s'hi sumen les sortides del pitxitxi Expósito i d'Elián, el líder de la defensa.
Són cops durs tant al lideratge del vestidor com a l'esquema dins el camp, i exigiran que els qui continuen mantinguin el nivell. El porter Jona Morilla jugarà un any més al Nou Miramar i es convertirà en el jugador de la plantilla amb més temporades consecutives com a blau-i-grana. Marc Bech, Haji Ceesay, Umaru Trawally i Joan Maynau, diversos dels jugadors amb més minuts aquesta 2025/2026, també continuaran. Es preveu que tinguin un rol destacat en la plantilla.
A banda, renoven també l'escalenc Erik Saavedra, recuperat a mitja temporada; l'ex del Peralada Guillem Falgueras, que ha disputat els últims duels de lliga, i Robert Mitrea, un dels joves de l'equip que més minuts ha acumulat com a jugador de rotació.
Finalment, ja es coneixen els dos primers fitxatges escalencs. Un d'ells és el del central Gil Bertrana, capità del Vic. L'experimentat osonenc està cridat a suplir el lideratge d'Elián Guillén a l'eix de la defensa. L'altre, oficialitzat aquest dimarts a la tarda, és el del migcampista garrotxí Jordi Manzano, que va disputar part de la temporada passada amb el Peralada i que arriba des del Tona.
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