Ciclisme
Alexandre Lladó acaba tercer als Dolomites i es torna a postular per liderar la Copa del Món
Té el primer classificat a cinquanta punts quan queden dues proves per a disputar-se
El borrassanenc Alexandre Lladó va tornar a pujar al podi i a apropar-se al lideratge de la Copa del Món a la prestigiosa Hero Dolomites. Lladó va ser tercer en la cursa, una de les més exigents del calendari i la quarta del programa de la Copa del Món de MTB Marathon.
La Hero Dolomites italiana presentava un recorregut de 86 quilòmetres i 4.500 metres de desnivell positiu acumulat, amb una altitud mitjana de 1.800 metres sobre el nivell del mar, una cota mínima de 1.400 metres i una màxima de 2.500 metres.
A més del podi, Lladó va assolir una gran millora de temps respecte a l'edició anterior. L'any 2025 va completar el recorregut en 6 hores i 3 minuts, mentre que enguany l'ha acabat en 5 hores i 40 minuts, rebaixant el registre en 23 minuts.
Aquest nou podi permet sumar uns punts molt valuosos per a la classificació general de la Copa del Món. Després de quatre proves disputades, el de Borrassà ocupa actualment la segona posició del campionat, a només 50 punts del líder, quan encara resten dues proves per disputar-se. La lluita pel títol continua completament oberta.
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