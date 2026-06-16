Tenis
Quico Tur guanya l'Open de Tenis en Cadira de Rodes Ciutat de Figueres
És la tercera edició de la competició a les pistes del Club Tennis Figueres
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El barceloní Quico Tur és el campió de la tercera edició de l’Open Nacional de Tenis en Cadira de Rodes Ciutat de Figueres. El català va proclamar-se vencedor després de superar Dominik Bukala en una final intensa i decidida en l’últim set (6/1, 5/7 i 7/5).
Durant tot el cap de setmana, les instal·lacions del CT Figueres van gaudir de tenis de gran nivell, esforç i esport inclusiu en el marc del seixantè aniversari del club.
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