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Tenis

Quico Tur guanya l'Open de Tenis en Cadira de Rodes Ciutat de Figueres

És la tercera edició de la competició a les pistes del Club Tennis Figueres

Quico Tur, vestit amb samarreta blava, amb el subcampió, l'equip organitzatiu, autoritats i els aplegapilotes.

Quico Tur, vestit amb samarreta blava, amb el subcampió, l'equip organitzatiu, autoritats i els aplegapilotes. / CT Figueres

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Redacció

Redacció

Santa Llogaia d'Àlguema

El barceloní Quico Tur és el campió de la tercera edició de l’Open Nacional de Tenis en Cadira de Rodes Ciutat de Figueres. El català va proclamar-se vencedor després de superar Dominik Bukala en una final intensa i decidida en l’últim set (6/1, 5/7 i 7/5).

Durant tot el cap de setmana, les instal·lacions del CT Figueres van gaudir de tenis de gran nivell, esforç i esport inclusiu en el marc del seixantè aniversari del club.

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