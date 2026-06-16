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Futbol

El Leganés, campió de la primera Legends Figueres Cup

El torneig solidari reuneix sis equips a l'Estadi de Vilatenim

El Leganés celebra la victòria.

El Leganés celebra la victòria. / Legends Figueres Cup

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Redacció

Redacció

Figueres

L'equip de veterans del Club Deportivo Leganés va aixecar, diumenge passat, el títol de campió de la primera edició de la Legends Figueres Cup. Va superar en la final el Paris Saint-Germain (2-0). El nou torneig internacional va deixar el Figueres, l’amfitrió, com a tercer classificat. També van disputar la Legends Figueres Cup els equips de veterans de l’Olympique de Marsella, de la selecció d’Occitània i del Palamós.

El torneig tenia caràcter solidari: tots els beneficis que ha recaptat es destinaran al centre de lleure El Dofí, dedicat a persones amb discapacitat intel·lectual. La Legends Figueres Cup va disputar-se des de divendres fins diumenge i va ser organitzada per l'Agrupació de Veterans de la Unió Esportiva Figueres.

L'equip de veterans del Figueres.

L'equip de veterans del Figueres. / Legends Figueres Cup

En l'àmbit individual del torneig, Yann Beauregarg (PSG) va ser el màxim realitzador amb 4 gols. Javier Martín, del Leganés, va ser escollit com a millor jugador del torneig; Joan Ureña, del Figueres, va rebre el guardó a millor porter, i Jordi Mir, també del Figueres, va ser reconegut com el millor jugador local.

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L'organització del torneig té la intenció, de cara a la pròxima edició, de créixer en nombre d'equips de renom.

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