Futbol
El Leganés, campió de la primera Legends Figueres Cup
El torneig solidari reuneix sis equips a l'Estadi de Vilatenim
L'equip de veterans del Club Deportivo Leganés va aixecar, diumenge passat, el títol de campió de la primera edició de la Legends Figueres Cup. Va superar en la final el Paris Saint-Germain (2-0). El nou torneig internacional va deixar el Figueres, l’amfitrió, com a tercer classificat. També van disputar la Legends Figueres Cup els equips de veterans de l’Olympique de Marsella, de la selecció d’Occitània i del Palamós.
El torneig tenia caràcter solidari: tots els beneficis que ha recaptat es destinaran al centre de lleure El Dofí, dedicat a persones amb discapacitat intel·lectual. La Legends Figueres Cup va disputar-se des de divendres fins diumenge i va ser organitzada per l'Agrupació de Veterans de la Unió Esportiva Figueres.
En l'àmbit individual del torneig, Yann Beauregarg (PSG) va ser el màxim realitzador amb 4 gols. Javier Martín, del Leganés, va ser escollit com a millor jugador del torneig; Joan Ureña, del Figueres, va rebre el guardó a millor porter, i Jordi Mir, també del Figueres, va ser reconegut com el millor jugador local.
L'organització del torneig té la intenció, de cara a la pròxima edició, de créixer en nombre d'equips de renom.
Subscriu-te per seguir llegint
- Bones notícies per als jubilats: un ajut permet augmentar la pensió en més de 700 euros al mes
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar
- Nerea Galindo, primera dama legionària d'Alameda: 'A més d’un que no vol estudiar, que entri a l’exèrcit, li agradarà moltíssim
- Narcís Bardalet i Lluís Roura fan el ple en la presentació del documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes
- Arnau Liesa (Aliança Catalana): “La primera batalla de l’islam polític a Catalunya la tindrem a Figueres”
- Agenda del 15 al 21 de juny a l'Alt Empordà
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: 'No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners
- Puigdemont, el papa Lleó XIV a la Sagrada Família i Junts