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Trailrunning

El Club Trail Running Cap de Creus rep el premi Valors en Acció 2025/2026

El guardó valora la tasca educativa, social i formativa de l'entitat

El president Èric Torres, segon per l'esquerra, rep el premi acompanyat de dos esportistes del club.

El president Èric Torres, segon per l'esquerra, rep el premi acompanyat de dos esportistes del club. / CTR Cap de Creus

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Redacció

Redacció

Girona

El Club Trail Running Cap de Creus va ser distingit amb el Premi Consells Esportius Valors en Acció del curs 2025-2026, un reconeixement atorgat pel Consell Esportiu de l’Alt Empordà que valora la tasca educativa, social i formativa desenvolupada pel club al llarg dels darrers anys.

L’entrega del guardó es va celebrar diumenge passat a l’Auditori de Girona, en el marc de la Gala Valors en Acció.

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El president i fundador del club, Èric Torres, va destacar que "aquest reconeixement és fruit de molts anys de feina compartida". Va expressar, a més, el següent: "Aquest premi és de totes les persones que formen part de la família del Trail Running Cap de Creus. De les famílies que confien en el nostre projecte, dels entrenadors que hi dediquen temps, energia i estima, i sobretot dels nens, nenes i joves que cada setmana ens demostren que l’esport pot ser una eina extraordinària per créixer com a persones".

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