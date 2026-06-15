🔴 EN DIRECTE avui a les 21.00 hores
Moeve Fútbol Zone 1x30: mercat de fitxatges i final del play-off d’ascens, protagonistes
Moeve Fútbol Zone torna avui, 15 de juny, a les 21.00 hores, amb un nou programa centrat en dos dels grans focus de l’actualitat futbolística: el mercat de fitxatges i la final del play-off d’ascens a LaLiga EA Sports
L’emissió arrenca amb l’editorial de Christian Blasco, que introdueix les claus del moment abans de donar pas al repàs de l’actualitat a càrrec de Xavi Espinosa, centrat en tot allò que ha deixat el partit d’anada de la final del play-off de LaLiga Hypermotion i en els primers moviments del mercat d’estiu.
El mercat pren protagonisme
El bloc principal del programa reuneix els periodistes Alejandro Segura i Albert Blaya, que analitzen els moviments que comencen a sacsejar el mercat de fitxatges i fan una valoració de la temporada acabada de finalitzar. A més, a la secció de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Sebastià Adrover, de Diario de Mallorca, explica la situació que viu el conjunt balear després de les últimes novetats relacionades amb Martín Demichelis, el futur del qual sembla cada cop més lluny de la banqueta malgrat haver renovat recentment el seu contracte.
També hi participa Juan Carlos Álvarez, de Faro de Vigo, que analitza com afronta el mercat de fitxatges el Celta de Vigo després d’una temporada especialment positiva, culminada amb la classificació per a competició europea.
Moeve Fútbol Zone
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
La final del play-off, a examen
El programa també dedica un espai destacat a LaLiga Hypermotion, amb la participació de Mario Jiménez, que analitza el partit d’anada de la final del play-off d’ascens a LaLiga EA Sports entre Màlaga i Almeria, així com les opcions de tots dos equips de cara al desenllaç de l’eliminatòria.
Liga Futura Moeve i LaLiga Genuine
A l’espai “Futbol per a tothom”, el programa repassa tot el que ha donat de si el torneig femení Liga Futura Moeve, celebrat durant el cap de setmana a Sevilla. A més, s’oferirà una prèvia de la fase final de LaLiga Genuine Moeve, que es disputarà pròximament a Madrid, acompanyada de les millors imatges de totes dues competicions.
El pols de la jornada a les xarxes
Abans del tancament, Joaco Soneira repassa l’actualitat a peu de carrer i selecciona algunes de les imatges virals més destacades que ha deixat el cap de setmana a les xarxes socials.
Un programa que combina anàlisi, actualitat i protagonistes en una setmana marcada pel mercat de fitxatges i per l’emoció de la lluita per l’ascens.
- De presó a jardí: compte enrere per a l'obertura d'una gran zona verda a Figueres
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el jove desaparegut a Roses ha perdut l'armilla i s'hauria enfonsat
- Així és l'anunci d'Estrella Damm 2026: s'ha rodat a l'Empordà i el protagonitzen moltes cares conegudes
- Anna Gayolà: de fer el Camino de Santiago a gestionar un petit alberg per a pelegrins
- Puigdemont, el papa Lleó XIV a la Sagrada Família i Junts
- Un aventurer fa més de 200 quilòmetres en bici per comprar Taps de Cadaqués: 'A la meva mare li venia de gust tastar-los
- Reindustrialitzar l'Empordà: trens i fàbriques per acompanyar el turisme
- Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts